Náskok na páté místo se tak opět ztenčil, Nová Paka ztrácí už jen šest bodů. „Přitom jsme odehráli výbornou první třetinu. Soupeř prakticky neměl žádnou výraznější šanci. Od druhé třetiny domácí zjednodušili hru, nahazovali puky do branky, výborně bruslili a byli velmi důrazní. Začalo se hrát spíše před naší brankou a proto se soupeř dostal na koně. Kluci začali hrát opět dobře až když jsme prohrávali. Najednou jsme byli aktivní a udrželi se v útoku na puku,“ kroutil hlavou děčínský kouč Jaroslav Hašek.

Jeho tým pak musel zachraňovat alespoň prodloužení v poslední minutě, kdy v přesilovce udeřil děčínský bodový lídr Zdeněk Petráš, který uzavřel hattrick a posbíral čtyři kanadské body.

Přesto ani šest vstřelených branek nestačilo Medvědům na tříbodový zisk. „Víme, že kluci mají do útoku určitou sílu a branky dávat umí, ale máme typové hráče spíše do toho útoku a bránit se jim moc nechce. Neustále na ně apelujeme, že vše vychází z obrany a že to musí být silný základ naší hry bez které se neobejdeme. Za další problém vidím, že máme velmi nezkušené mužstvo,“ mávl Hašek rukou.

Defenziva Medvědům aktuálně nefunguje, v posledních sedmi zápasech totiž dostali 39 branek! A díky tomu získali v posledních osmi zápasech pouze čtyři body.

„Naše možnosti jsou samozřejmě velmi omezené, nemůžeme si přivést hráče typu Bednáře, nebo Plíhala, kteří jsou zkušení a navíc mají vynikající úroveň. Aby se ti mladí měli od koho učit a viděli na vlastní oči jak se to má hrát. Takového hráče prostě nemáme. V Jablonci hrálo pět nebo šest juniorů včetně brankáře Brňáka a jejich výkony jsou zkrátka jak na houpačce,“ dodal.

V sobotu hraje Děčín od 18 doma proti Trutnovu.

Vlci Jablonec n. N. – HC Děčín 7:6 pp (1:4, 4:1, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Plíhal (Maďar, Miškovský), 22. Pulec (Nezbeda), 25. Miškovský, 38. Nezbeda (Pilař, Kačírek), 38. Miškovský (Pavlů, Plíhal), 46. Pavlů (Miškovský, Maďar), 65. Pavlů (Miškovský, Plíhal) – 8. Smola (Volráb, Zicho), 13. Sýkora (Petráš), 14. Smola (Gottfried, Dorner), 19. Petráš (Sýkora, Tůma), 30. Petráš (Sýkora, Zajan), 60. Petráš (Balcar, Zajan).

Vyloučení: 5:5. Využití: 3:1. V oslabení: 0:0.

Děčín: Lavinger (Brňák) – Loukota, Zicho, Kaltenbock, Mareš, Balcar, Tůma – Sýkora, Arnold, Ineman, Petráš, Gottfried, Dorner, Zajan, Smola, Volráb, Faigl.