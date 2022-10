„Nic moc jsem v přípravě neměnil. Mám štěstí, že mě to trefuje, pak občas něco chytím. O tom to je,“ usmíval se skromný brankář HC Děčín.

Lukáši, naposledy jste ve Slaném získali dva body. Jaký to byl zápas?

Před utkáním jsme chtěli tři body, ale vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo, jsou i ty dva bodíky dobré. Paradoxně nám uškodil rychlý gól, který jsme dali. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo, bylo to takové nemastné neslané. Naštěstí jsme to v prodloužení urvali. Přesto si myslím, že máme takovou kvalitu, abychom takové soupeře poráželi.

Zatím jste na osmém místě. Jste se vstupem do sezony spokojený?

Podle mě je letošní druhá liga asi nejkvalitnější, co působím v Děčíně. V každém týmu jsou nebezpeční hráči, drží se systém, posílil se koncept hry. Úplně spokojený nejsme, myslím si, že jsme mohli mít klidně tak o pět bodů víc.

Na vaše výkony se pějí samé chvály. Cítíte se dobře?

Nerad hodnotím vlastní výkony. Ale jsem spokojený, jak se mi zatím daří. Občas mě něco trefí, o tom to vlastně je. Těší mě, že se na mě kluci můžou spolehnout. Jsem rád, když pomůžu k bodům, jako v Příbrami nebo ve Slaném.

Vy máte rozhodně co napravovat, neboť minulá sezona byla pro Děčín strašidelná. Jak na to vzpomínáte?

Pro mě to bylo o to těžší, že jsem se v lednu zranil a sledoval jsem to z tribuny. Přál jsem si, abychom druhou ligu udrželi. Naštěstí se to povedlo. Ale nebylo to nic příjemného.

Tohle Medvědi potřebovali! Nezbedův hattrick zaskočil Příbram

Před sezonou přišlo do vaší kabiny několik nových hráčů. Jak zkušení mazáci, tak draví mladíci. Týmová chemie je podle vás dobrá?

Jasně, v kabině si to sedlo dobře, kluci jsou v pohodě. Samozřejmě herně je co vylepšovat. Když se podívám na kluky a na to, kolik gólů dávali v minulé sezóně, tak si myslím, že by neměl být problém, abychom v každém zápase těch pět gólů dali. Myslím si, že nám právě chybí k větší spokojenosti více vstřelených branek.

Změnil jste něco v letní přípravě?

Je pravda, že jsem měl více času na přípravu, která probíhala v květnu a červnu. Práce mi to dovolila. Jinak je to pořád stejné. Jednou týdně máme brankářský trénink s Martinem Pošustou. to mi taky pomáhá. Já se hlavně snažím nad ničím moc nepřemýšlet. Když je zápas, soustředím se na chytání, ať se děje cokoliv.

Vy už patříte k té skupině zkušenějších děčínských hráčů. Berete si někdy v kabině slovo?

Já do toho moc nekecám, jsem introvert, nechávám si hodně věcí pro sebe. Nechci někoho zbytečně buzerovat, to já nedělám. Pokud se mi vyloženě něco nelíbí, tak se snažím třeba poradit. Ale minimálně.

Cílem Děčína je účast v play-off, je to tak?

Určitě! Chceme to nejen pro sebe, ale hlavně pro lidi. V play-off se hraje úplně jinak, všechny to více baví. Věřím, že si ho letos zahrajeme.

Jak se vám vůbec líbí nový model druhé ligy?

Má to dvě roviny pohledu. Hrajete stále s někým jiným, narazíte na jiné hokejové styly, nebo se podíváte na stadion, kde jste třeba nikdy nebyli. Já třeba nebyl nikdy v Příbrami. Na druhou stranu je to náročnější na cestování. Hlavně ve středu je problém se zaměstnáním, řada hráčů si musí vzít volno. V sobotu zase ochudím