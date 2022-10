„Krásný svetr se dá ale uplést i z akrylu. Bude levný, bude držet tvar a snad si udrží i vzhled bez žmolků. Je tu ale jedno velké ale. Bude to umělotina, ve které se budete potit a pak snadno ofouknete,“ vysvětluje Olga Trusková, která plete každý den a svá díla zveřejňuje na instagramovém profilu @byolite.cz.

Sláva přírodním materiálům

Proto doporučuje kupovat výhradně přírodní vlákna, která osobně používá v různých kombinacích. „Vlna je úžasný materiál, který je navíc funkční, termoregulační, samočistící, antimykotický. Zkrátka na něj nedám dopustit. Merino se trochu vytahuje do délky pleteniny, proto je lepší používat tento typ vlny ve směsi, kde drží lépe tvar. Ovšem cena je už někde jinde. Pro vnuka jsem pletla vlněný spací pytel a materiál mě vyšel na 1100 korun. Ale pokud si dáte tu práci a budete se o něj dobře starat, vydrží vám řadu let,“ podotýká žena. Speciálně u pletení pro děti je navíc dle jejích slov zrovna čistá merino vlna přínosem, jelikož může doslova růst s dítětem.

Jenže vlna kouše…

Někteří lidé se však vlněných svetrů straní, protože si moc dobře z dětství pamatují, jak je babiččiny pletené svetry dráždily. Proč ale někomu vlněné svetry vadí a jiným nikoliv? Na to má paní Olga jasnou odpověď. „Svetry můžou kousat alergiky nebo jedince přecitlivělé na vlnu či lanolin. Proto raději doporučuji volit přízi vlny alpaka. Je hřejivější a mnohem lépe snášená. V dnešní době se dají ale pořídit i takové materiály, které nekoušou. Jenže 50g příze vás pak stojí kolem 150 korun v průměru,“ vysvětluje výhody, ale i cenovou zátěž paní Olga, která zná ale i další fígle. „Pokud vás svetr kouše, lze ho dát na pár hodin v sáčku do mrazáku. A když to nepomůže, doporučuji naložit svetr, čepici či šálu na dvě hodiny do vody s octem. Voda ale musí být chladná.“

Hladce nebo obrace?

Vzorů najdete na internetu celou řadu a je jen na vás, zda zvolíte obyčejné, nebo se hned pustíte do těch náročnějších. „Pro mě osobně je nejjednodušší vzor žerzej nebo vroubky. Vroubky se pletou stále hladce a naučit se to může skutečně každý. Chce to ale hlavně trpělivost a také cvik. A za jak dlouho se naučíte plést? Jak říkám, podle cviku, trpělivosti, ale samozřejmě také šikovnosti,“ myslí si žena, pro které je pletení každodenním chlebem.

„Vzory a návody hledám především na Youtube – například Karincola nebo Vlněné sestry, v časopisech a odborných knihách. Nejlepší jsou ale ta videa, ve kterých vidíte krok za krokem, což je pro mě daleko lepší než jakýkoliv tištěný návod. I já se v nich stále učím novým věcem. Miluji zkrátka nové vzory,“ doplňuje.

Když chcete něco extra

Pokud však chcete něco neobyčejného, navštivte instagramový či facebookový profil Olgy Pachomy. Vzory, které plete, lze zdarma získat či koupit na speciálních webech, které vás doslova uchvátí. „Při hledání a následném používání všech návodů je nutné počítat s autorskými právy. Já osobně proto nejraději vymýšlím návody sama. Úžasné návody zdarma se ale dají najít i na garnstudio.com, což osobně považuji za nejlepší místo. Návody jsou zdarma, v češtině a vymýšleny přímo pro příze značky Drops. Skvělý web je ale i Ravelry, což je vlastně taková celosvětová komunita pletařek. Najdete tam návody většinou placené, ale i zdarma je jich tam dost. Najdete tam naprosto špičkové návody podle aktuálních trendů, ale i ty klasické,“ radí Olga Pachoma. „Mě osobně nejvíce nadchly japonské krajkové vzory,“ doplňuje.

Kvalita něco stojí

Bohužel lidí, kteří se mohou pletením živit, je minimum. „Nikdo není ochoten platit za mé výrobky reálnou cenu. Znám lidi, kteří prodávají své výrobky za směšné peníze, protože skutečnou cenu jim nikdo nezaplatí. Málokdo se dokáže pletením živit, a proto co upletu, dám raději na charitu jako dar,“ vysvětluje Olga Pachoma, která proto plete hlavně pro rodinu, kamarády a charitativní organizace.

Ani pro Olgu Truskovou však není láska k pletení jejím hlavním příjem. „Kvůli vysoké ceně nepletu například svetry, protože moje prodejní cena by se musela pohybovat kolem 4 tisíc korun za kus. Už takhle je problém prodat čepici za 700 Kč, což je částka, která při sečtení materiálu a doby mé práce vychází,“ vysvětluje pletařka. Chcete-li proto kvalitní svetr, nezbude vám než si ho uplést v rámci svého koníčku. Čas strávený nad svetrem či šálou vám sice nikdo nezaplatí, ale získáte za bezkonkurenční cenu kvalitní luxusní oděv dle svých představ. O skvělém pocitu z dobře odvedené práce ani nemluvě.

Jak s pletením začít

Pokud jste už pletení kdysi zkoušeli a nikdy jste mu nepřišli na chuť, protože vám připadalo moc složité, neházejte flintu do žita a obrňte se trpělivostí. Každá nová dovednost vyžaduje cvik, ale hlavně nekonečné množství trpělivosti. „Doporučuji v počátcích trénovat na malém počtu ok. Nejdříve na silnějších jehlicích, aby si ruce zvykly. Nejraději mám kvalitní jehlice s lankem s hladkými přechody (kruhové jehlice). Šetří to nejen čas, ale i vaše zápěstí. Vše chce ale hlavně cvik a trpělivost,“ radí zkušená pletařka Olga Trusková, jejíž výrobky můžete vidět na www.olite.cz.

Své rady sdílí i Olga Pachoma, která svou lásku k pletení prezentuje i na svém instagramovém profilu @olga_and_needle. „Na pletení opravdu není nic složitého. Potřebuje to jen čas, trpělivost a také nadšení,“ je přesvědčena zkušená pletařka. „Doporučuji rozhodně začít něčím jednoduchým a použít případně i návod, ale hlavně kvalitní přízi. Určitě je důležité nebát se nových zkušeností, ale ani nehroutit se z omylu a nezdaru,“ zdůrazňuje.

„Jeden svetr stíhám uplést od jednoho týdne do měsíce. Hrozně ale záleží na designu, tloušťce příze, síle jehlic, ale i zkušenosti pletařky,“ dodává Olga Pachoma. S tím souhlasí i Olga Trusková: „Já jsem dnes schopná uplést ponožky či čepici za dva dny, svetr do týdne a deku do čtrnácti dnů. Ovšem sedím u toho opravdu celé dny a někdy i noci. Také záleží na velikosti svetru, ale i náročnosti konkrétního vzoru.“

Olga Trusková plete hlavně pro svého vnuka Tadeáška. Z prodeje svých výrobků odesílá milující babička 20 % výdělku na Tadeáškův transparentní účet, jelikož chlapec, o kterém jsme nedávno psali, se potýká s onemocněním SMA. Zbytek výdělku jde na nákup nových přízí a ostatní provozní náklady.