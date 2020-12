O možnosti tohoto transferu se spekulovalo již před Vánoci, sportovní manažer FK Ústí nad Labem Petr Heidenreich ale tvrdil, že zatím není nic hotového. Na první svátek vánoční už ale slovinský klub na svém webu oficiálně vítal 43 letého ústeckého rodáka.

"Do Slovinska přijede 5. ledna. První shromáždění členského týmu v novém kalendářním roce bude ve čtvrtek 7. ledna, kdy se s týmem setká také náš nový trenér. Všechny své myšlenky již soustředil na novou výzvu, která je před ním, a již se připravuje na svou novou práci doma. Konečné složení profesionálních pracovníků členského týmu bude známo v nejbližších dnech. Při této příležitosti vítáme našeho trenéra ve Slovinsku a Celje a v řadách národního šampiona mu přejeme hodně úspěchů a vše nejlepší," stojí v oficiálním prohlášení.

„Příchod do Slovinska znamená velký postup v mé kariéře trenéra. Vím o Celje, že je to národní šampion, který má mnoho skvělých mladých hráčů. Bývalý kouč odvedl skvělou práci. Já teď přináším novou energii, kterou tým potřebuje. Chci získat co nejvíc bodů a prezentovat se pěkným fotbalem," doplnil prohlášení na stránkách prozatím sedmého týmu nejvyšší slovinské soutěže Jarošík.

V Ústí zanechal mladý tým, který během své půlroční mise vytáhl až na třetí příčku druholigové tabulky. Arma odstartuje přípravu 13. ledna, kdo se stane Jarošíkovým nástupcem klub zatím neoznámil.