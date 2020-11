„Samozřejmě přijde ztráta výkonnosti. Domácí trénink, který děti dostávají, nenahradí sociální vazby s kamarády. Pauza musí být co nejkratší,“ má jasno trenér, který také vede FK Varnsdorf U 13, který hraje Českou ligu žáků.

Letos se mládežnické soutěže kvůli pandemii koronaviru zastavily. Jaký důsledek to může mít na vaše děti?

Samozřejmě přijde ztráta výkonnosti. Domácí trénink, který děti dostávají, nenahradí sociální vazby s kamarády. Pauza musí být co nejkratší. Čím delší bude, tím více budou děti i starší ovlivněni ztrátou kontaktů i tréninků.

Odhadnete datum restartu mládežnických soutěží? Stihne se podle vás sezóna dohrát?

Nedovedu vám odpovědět. Myslím, že je možné dohrát i mládežnické soutěže od žáků po starší kategorie v zimě na hřištích s umělým povrchem během února – března. Nebo je tady varianta vložení kol do pracovního týdne.

Pojďme k vaší osobě. Jak jste se dostal k trénování?

Jako věčně zraněný hráč jsem v období na střední škole začal pomáhat s mladšími žáky ve Stružnici. Postupně jsme v klubu založili s kamarádem přípravky. Tehdy jsem se začal trénování opravdu věnovat. To vyústilo v můj zájem o studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. Během studia jsem začal trénovat v klubu FC Tempo Praha mladší žáky a přípravky. Také jsem měl možnost vycestovat do Portugalska, kde jsem trenérsky působil u týmů akademie FC Porto. Do Varnsdorfu jsem přišel v roce 2019 s vidinou toho, že fotbal lze dobře dělat i ve Šluknovském výběžku.

Říkáte, že jste byl věčně zraněný hráč. Co vás trápilo?

V šestnácti jsem měl poprvé přetržený zkřížený vaz na pravém koleni. Ta samá situace se za tři roky opakovala na druhé noze a během studia na FTVS se mi zranění obnovilo i po operativní náhradě zkříženého vazu.

Působil jste v akademii FC Porto. Jak jste k tomu přišel?

Po bakalářskému studiu na FTVS jsem chtěl ze svého oboru zažít nějaké zajímavé praktické poznatky. Přihlásil jsem se na studium v Portugalsku v rámci programu Erasmus. Cíleně jsem chtěl jet studovat do „fotbalové země“. A vyšlo právě Portugalsko.

Jak se dělá fotbal v Portu, které patří k nejlepším klubu v zemi?

V akademiích, kde jsem práci pozoroval nebo trenérsky působil, hru velmi přizpůsobují výsledku. Už od útlého věku je fotbalové prostředí velmi konkurenční, ve kterém neobstojí každý. Je to přizpůsobené podmínkám, ve kterých téměř každý kluk hraje fotbal a vyrůstá po boku velkých fotbalových vzorů. V tréninku hodně praktikují hru a mnoho dovedností trénují pod tlakem soupeře za herních podmínek. To znamená přepínání mezi obranou a útokem, neustálá možnost zakončení a tak dále.

Vypadá to, že jste nabral opravdu hodně zkušeností, je to tak?

Co se týče strategie výběru hráčů a jejich „třídění“, tak si myslím, že si obdobný způsob výběru může v Česku dovolit jen několik málo klubů se zahraničním renomé. Třeba Sparta, Slavia, Ostrava, nebo Plzeň. Ale způsob, jakým v Portu trénují mládež, může využít každý trenér mládeže. Oddělit dovednost od hry lze jen pro fázi seznámení se s dovedností a následně vše trénovat hrou. Tedy fotbalem, který je přizpůsoben tomu, co chceme trénovat. Například střelbu zásadně s možností zakončení pro útočníka, ale i pro obránce po zisku míče. Samozřejmě do jiné brány.

V jakém stavu jste v létě přebíral mládežnické týmy FK Varnsdorf?

Když jsem mládež přebral , tak jsem věděl, že ročníky 2005 a 2004 jsou velmi početně oslabené. Dokonce hrozilo neposkládání týmů. Takže kromě týmu mladšího dorostu vše vypadalo dobře. Ovšem s mým nástupem přišla i personální obměna nutná pro nastartování spolupráce mezi jednotlivými týmy, což vyústilo v odchod několika hráčů ročníku 2006, které se nám povede nahradit až v nejbližším přestupním termínu. Některé týmy přípravek po jarní koronavirové pauze trénovaly velmi málo a početně nedosahují na určitou normu samostatného týmu. Proto jsme některé ročníky mladších přípravek spojili v jeden tým.

Máte nějaké trenérské sny?

Snažím na sny moc nedbat, aby mě neodváděly od reality. Stále nejsem s výsledkem práce v klubu spokojen. Zároveň si však dokážu představit, že FK Varnsdorf není má poslední fotbalová zastávka. Vidím, co obnáší fotbalový život na lidech kolem sebe. Ať už v pozitivním či negativním slova smyslu.

Jaké cíle máte ve Varnsdorfu coby šéftrenér mládeže?

Pokud by se povedlo každý rok rozšířit naši členskou základnu každého týmu o několik hráčů, byl bych spokojen. Byl bych rád za nastavení spolupráce s okolními týmy takovým způsobem, aby FK Varnsdorf byl skutečně týmem, který vychovává nejlepší hráče pro celý šluknovský výběžek i širší okolí. S tím souvisí udržení mládežnických soutěží.