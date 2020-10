„Nechci se k tomu vyjadřovat, ani nevím, co bych měl říct. Máme orgány činné v trestném řízení, tak je nechme pracovat,“ sdělil Deník Řepka, který řídil strahovský sekretariát od června 2007. Předtím byl sportovním ředitelem ve fotbalových Teplicích.

„Všeobecně se ví, z jakých důvodů jsem skončil (Řepka odešel kvůli vynucenému odchodu šéfa projektu fotbalových akademií Prokeše, který měl neshody s Berbrem), takže bych to radši nekomentoval. Samozřejmě ctím presumpci neviny. Ale hodně se toho o panu Berbrovi napovídalo, tak uvidíme, co orgány činné v trestném řízení zjistí.“

Řepku zajímá, co se bude dít příští rok, kdy má proběhnou volební valná hromada. „Mě by jako člena Fotbalové asociace spíš zajímalo, co bude dál. Na jaře budou volby a to můžeme ovlivnit. To by nás mělo zajímat.“