„Na utkání jsem nebyl, samozřejmě o tom něco vím. Emoce k fotbalu patří, ale nikdy to nesmí přejít do extrému. Kord u soutěží dětí. Je jasné, že 14letí kluci to prostě vnímají, tohle by se prostě nemělo stát. Jak říkám, nemám přesné informace, nevím, na čí straně je pravda. Ale v žákovské lize by se tohle nemělo stávat ani trenérům, ani rozhodčím,“ má jasno bývalý ligový fotbalista.

V hlavních rolích byli zástupci teplického týmu Patrik Gedeon a Pavel Verbíř. „Zrovna se to sešlo, že tam byli oni dva, známé persony. Je to náhoda, takhle mohli vystartovat i jiní trenéři. Ale opět říkám, těžko soudit, na jaké straně byla chyba, když jsem tam nebyl,“ pokrčil rameny.

Podobný incident, kdy byl rozhodčí obviněn, že je pod vlivem alkoholu, je poměrně čerstvý a týká se Libereckého kraje. V diviznímu utkání 11. kola mezi Náchodem a Turnovem byl vyloučen hostující kouč Tomáš Nosek, který obvinil hlavního rozhodčího, že je opilý. Tehdy také dorazila policie, ovšem sudí David Beneš nic nenadýchal.

Skandál: Verbíř s Gedeonem si vyšlápli na sudího, ve hře alkohol i policie

Vomáčka na celý incident pohlédl z pozice otce. „No, kdyby se to stalo na zápase mého syna, tak bych rozhodně šťastný nebyl. Tam by se pak asi měli trenéři zpovídat rodičům a vysvětlit jim, co se stalo. Co je k tomu vedlo, proč takhle reagovali, proč to došlo do takového extrému. Z výchovného hlediska je celá situace naprosto nepřijatelná,“ zdůraznil.

Letošní sezona fotbalových soutěžích se nese v negativním duchu. Hromadí se vyloučení, přibývají incidenty, které k fotbalu nepatří, řada aktérů je na hřišti silně podrážděná. Toho si všímá i Vomáčka. „Z pozice předsedu okresu se ke mně někdy dostanou neuvěřitelné věci. Vidím chybu v tom, že na hřišti chybí vzájemný respekt. Tohle se z fotbalu vytrácí. Vztahy ve fotbale prostě nejsou dobré, jde to odshora směrem dolů. Jde to ruku v ruce s atmosférou ve společnosti. Zvyšuje se nervozita, lidé se bojí zdražování a budoucnosti. To všechno se přenáší do fotbalu. Mě to hodně mrzí. Všechno napravit bude běh na dlouho trať,“ dodal na závěr.