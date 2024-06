Je to už hodně dlouho, co se tady hrál fotbal. Dle odhadů zhruba 15 let. Kopal se tady okresní přebor, jeden rok i krajská I.B třída. Dnes je hřiště a přilehlé kabiny v dezolátním stavu, doslova ostuda. Na bývalé fotbalové hřiště v Sedčicích je hodně smutný pohled. Proč tady fotbal vlastně skončil?

Aktuální stav bývalého fotbalového hřiště v Sedčicích. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Mělo to několik důvodů. „Budu upřímný. Každý týden jsme měli vykradené kabiny a rozebrané střídačky, které byly z plechu. Kolikrát jsme se divili, že tam nepřizpůsobiví občané neodřezali i obě branky. To byl hlavní důvod, proč fotbal v v Sedčicích skončil,“ vzpomíná Jiří Markup, který se tehdy o fotbal v Sedčicích staral.

Fotbal v maličké obci kousek od Žatce, ve které „vydělává na chudobě“ známý gynelokog Jiří Zimola, byl na rozpadnutí mnohem dříve. „My jsme hráli za Deštnici B. Sehnal jsem patnáct lidí a přešli jsme do Sedčic. Udrželi jsme to čtyři roky. Co si pamatuji, tak z místních tam hráli akorát bratří Novotní,“ zapátral v paměti.

„Prostě jsme tady byla parta nadšenců, která si šla zahrát fotbal. Pak jsme zašli na pivo, pokecali, prostě vesnická záležitost,“ usmál se Markup.

Když už to v Sedčicích opravdu nešlo, klub odehrál ještě dvě sezony v Libočanech. „Už mi nedávalo smysl, že by Sedčice hrály v Libočanech. Do další sezony jsme šli pod názvem Žatec C. Tím pádem Sedčice definitivně skončily,“ pokračoval.

Sedčice spadají pod obec Nové Sedlo, což byl taky kámen úrazu. „Nešlo to udržet, ani nemělo cenu si jít někam stěžovat. Obec nám nepomohla, všechno jsme si dělali sami. A dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ mávl rukou.

„Se starostou jsme ani nemluvili, čtyři roky jsme to tam řešili po vlastní ose. Dokonce jsme si koupili vlastní sekačku. Bohužel, v obci bylo a je hodně nepřizpůsobivých občanů. Opravdu to už nešlo. Já si pamatuji, že jsem přivezl plechy z práce a namontoval je na střídačku. Dlouho to tam ale nevydrželo,“ pokrčil rameny.

Hráči se pak rozprchli do okolních celků. V Sedčicích se hrála okresní soutěž. „Co vím, tak předtím se tam snad jeden rok hrála I.B třída. Ale to byl tým ze žateckých kluků. Dříve se fotbal hrál v každé vesnici. Teď nejsou děti, to je velký problém. Navíc už nejsou dobrovolníci z řad tatínků, kteří by třeba trénovali. Prostě jsme více pohodlní. Tak to prostě je,“ dodal Jiří Markup.

Současný stav bývalého fotbalového hřiště v Sedčicích je ostudný. Kabiny jsou plné odpadků, starých matrací nebo oblečení. Tráva je neposekaná, vysoká. Místní, kteří bydlí hned vedle, tvrdí, že obec se o hřiště nestará. Opravdu velmi smutný osud.