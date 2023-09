Za pražskou Slavii odehrál Miroslav Holeňák v letech 2004 až 2006 39 zápasů a zažil čtyři derby proti Spartě. To poslední si nenechal ujít, koukal na něj v klidu na televizi. Samotná hra ho hodně zklamala. Co ho ale zarazilo byly tresty od disciplinární komise pro čtyři hříšníky.

Miroslav Holeňák v dresu Slovanu Liberec, se kterým v roce 2002 slavil historický titul. | Foto: Ota Bartovský

Ta v úterý, tedy dva dny po hodně propíraném zápase, vynesla tyto verditky. Ladislav Krejčí 2 zápasy stop, Jan Bořil 4 zápasy stop. Miroslav Baranek 10 tisíc korun pokuta a 1 zápas stop. Pavel Řehák 40 tisíc korun pokuta a 2 zápasy stop.

„Tresty měly sloužit jako varování pro ostatní. Bohužel jsou ale směšné, já sám bych tam dal daleko více červených karet. Ale nechci to házet na rozhodčí, měl to těžké,“ řekl Deníku Miroslav Holeňák, bývalý skvělý obránce Zlína, Drnovic, Liberce a Slavie. V současnosti vede jako trenér druholigový Varnsdorf.

Hádám, že nedělní derby Slavie proti Spartě vás hodně zklamalo, mám pravdu?

Je to tak. Asi jako drtivá většina lidí jsem byl celý den natěšený. Oba týmy se prezentují opravdu dobrým fotbalem. Bohužel to bylo hodně přemotivované a nakonec to vygradovalo tím nevhodným závěrem.

V minulé sezoně přitom derby zápasy probíhaly poměrně v klidu. Proč se najednou objevilo tolik agrese a nenávisti?

Trochu si rýpnu do vlastních řad. Nesmírně si vážím Jindry Trpišovského, je to borec. Pana Priskeho neznám, ale také si ho vážím, je to vynikající trenér. Myslím si, že to všechno jde malinko za nimi. Měli si pohlídat svoje realizační týmy, protože i tady byla ta motivace až příliš velká. Pak je tu ještě další věc.

Jaká?

V minulosti jsme byli zvyklí, že derby zápasy nebyly tak těsné. Oba týmy jsou aktuálně na prvních dvou místech v tabulce, navíc mají stejně bodů. Podle mě to byl jeden z hlavních faktorů toho, co jsme viděli na hřišti. Sám si netroufám říct, kdo je favoritem ligy. Oba týmy cítily, že ten druhý je pro něj velkou konkurencí.

Jak vás překvapily jednotlivé tresty? Krejčí dostal dva zápasy, Bořil čtyři…

Poprvé to slyším od vás. Já osobně bych těch červených rozdal daleko víc. Ale nechci to házet na pana rozhodčího. Přesto si myslím, že mohl dát ze začátku pár karet, měl asi vyloučit Preciada. Když si to promítnu, tak mohlo být klidně pět červených na straně Sparty a pět červených na straně Slavie. To, co se dělo v závěru, se prostě nemůže stát. Jak tam třeba vystartoval Kuchta, nebo co si ve dvaceti letech dovolil Sejk. Tady měly být taky červené karty. A jednotlivé tresty? Za mě prostě směšné, je to málo. Tresty měly být daleko vyšší.

Vy jste zažil v dresu Slavie čtyři derby zápasy. Měl nějaký z nich podobný průběh?

Určitě ne. Samozřejmě od rána jsme měli mravenčení v zádech, ale nikdy to nebylo takhle vyhrocené. Jednou si pamatuji, že tam Tomáš Řepka už snad v desáté vteřině tvrdě fauloval Standu Vlčka. To měla být červená, ale co vím, tak za to nebyla ani žlutá. Ale rozhodně jsem nezažil takové derby, které jsem teď viděl v televizi.

Takové utkání bylo hodně negativním světlem na český fotbal, nemyslíte?

Já si myslím, že právě Jindra Trpišovský si zakládá na tom, aby se nejvíce hrálo. A věřím, že takový průběh utkání nechtěl. Slávistické hře svědčí malé kouskování, méně standardních situací. Určitě si nepřál, aby se více nehrálo, než hrálo. Ale nemyslím si, že tohle je vizitka českého fotbalu. Oba týmy hrají velice dobrý fotbal a lize zatím dominují. Dosud dělaly fotbalu výbornou reklamu .Mě vždy bavilo sledovat derby. Tohle nezvládl ani jeden tým, oba to pokazily. Hlavně zbytečnou a přehnanou agresivitou. Jasně, plné nasazení tam musí být, to chce každý trenér. Ale má to své hranice. Právě proto mě tresty přijdou směšné, měly sloužit jako varování.