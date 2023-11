Česká fotbalová reprezentace nakonec slaví po kostrbaté kvalifikaci postup na mistrovství Evropy. Přesto má fotbalový svaz co řešit. Bezprostředně po posledním zápase s Moldavskem (3:0) skončil hlavní trenér Jaroslav Šilhavý, to samé platí o celém realizačním týmu. Otázkou je, jak to bude dál s triem Brabec, Kuchta, Coufal, tedy hráči, kteří se nechvalně proslavili olomouckou „pařbou.“

Utkání skupiny E kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale: Česko - Moldavsko, 20. listopadu 2023, Olomouc. Vasil Kušej z ČR a Tomáš Souček z ČR oslavují vstřelenou branku. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Deník oslovil fotbalové osobnosti v Ústeckém a Libereckém kraji, aby se vyjádřili k daným tématům.

Petr Johana (bývalý hráč Mostu, Liberce nebo Sparty. V reprezentaci odehrál 13 zápasů, trenér mládeže FK Baník Most-Souš):

Petr Johana.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš„Těžká otázka, kdo by měl nahradit trenéra Jaroslava Šilhavého. Nedokážu si teď v hlavě srovnat jména, která by se na takhle vrcholnou funkci hodila, ale máme v republice dostatek kvalitních trenérů, kteří se těžké role dokážou zhostit.

Otázka také je jak přistoupit k hříšníkům, protože tohle jsem opravdu nečekal a navíc u takhle zkušených hráčů v době, kdy šlo repre vlastně o všechno. Každopádně si myslím, že by si druhou šanci zasloužili, ale získat zpět ztracenou důvěru bude hodně těžké. Také záleží na tom, jak se k tomu postaví nový trenér.“

Jiří Štajner (trojnásobný mistr ligy, hrával za Slavii, Liberec, Spartu nebo Hannover. V reprezentaci odehrál 37 zápasů a dal čtyři góly, asistent trenéra Arsenal Česká Lípa):

„Těžko říct, kdo by měl být novým trenérem. Napadá mě Jindřich Trpišovský, ale toho Slavia asi neuvolní. Kdybych si měl ale někoho přát, tak řeknu Ivana Haška. Martin Svědík? Neznám ho, těžko říct. Se Slováckem má úspěchy, ale už s trochu přestárlým kádrem. Řešení by se mohlo najít i v cizině, tomu bych se nebránil, ale to bude zase finančně náročnější a svaz si zrovna nemůže moc vyskakovat.

Jiří Štajner stále válí v dresu Nové Vsi u Liberce, kde se hraje okresní přebor.Zdroj: Vít ČernýMyslím si, že případný návrat Brabce, Kuchty a Coufala by neměl řešit nový trenér, ale přímo svaz. Je otázka, jak se k tomu postaví. Za mě ale všichni tři hráči udělali něco nepochopitelného. Přemýšlel jsem nad tím celou neděli, tohle se prostě nesmí dělat.“

Petr Voříšek (mistr Evropy U 21, vítěz české ligy a poháru, hrával za Teplice, Spartu nebo Rapid Vídeň. V reprezentaci odehrál 4 zápasy, trenér FK Junior Děčín):

„Podle mě by novým trenérem reprezentace měl být buď Ivan Hašek nebo Vítězslav Lavička. Ivan Hašek si to zaslouží, udělal pro český fotbal hodně. Víťa Lavička je zase gentleman, viděl bych tam prostě oba.

Trenér děčínského Junioru Petr Voříšek.Zdroj: Deník/Jaroslav ZemanTo, co udělali Coufal, Kuchta a Brabec v Olomouci, je prostě špatně. O tom žádná. Na druhou stranu jde o zkušené borce a já si myslím, že si zase nemůžeme moc vybírat. Určitě je to o diskuzi, jestli by se měli do reprezentace vrátit.“

Miroslav Holeňák (vítěz nejvyšší fotbalové soutěže, hrával za Drnovice, Liberec, Slavii nebo Mattersburg. V reprezentaci odehrál 3 zápasy, trenér FK Varnsdorf):

„Já vůbec nevím, radši si na to jméno počkám. Mám mezi trenéry hodně kamarádů, přál bych to všem. Proto neřeknu konkrétní jméno. Za mě tam ale měl zůstat Jarda Šilhavý, byl na něj zbytečně velký tlak, to EURO vybojoval on. Nejvíce se skloňuje Martin Svědík, zasloužil by si to. Přál bych to ale třeba i Víťovi Lavičkovi.“

Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf.Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman„Je to velký průser, to je jasné. Nemělo se to stát. Vláďu Coufala a Kuchtiče znám, naopak neznám Kubu Brabce. Myslím si, že se potrestali sami tím, že nemohli hrát ten poslední zápas, kdy si ostatní mohli s fanoušky užívat radost z postupu. Pro ty tři hráče to muselo být hrozné utrpení, které si za ten velký podraz zasloužili. To byl podle mě dostatečný trest, ti hráči se jistě poučili. Rozhodně by ale měli dál pokračovat v reprezentaci, není potřeba je pranýřovat do konce života. Možná by měli ještě zaplatil nějakou pokutu, ale tím bych to smazal.“