"Žlutomodří", kteří tentokrát nastoupili v bílých dresech, hýřili aktivitou a nápaditostí. Zahazovali ale jednu šanci za druhou. Po přestávce přišlo polevení, hlavně defenzivní činnost se trenérovi Stanislavu Hejkalovi nelíbila. Na hře našel i další nedostatky.

"Byl jsem velmi spokojený s přípravnou fází. Byli jsme kreativní, nebáli jsme se hrát dopředu. Nespokojený jsem byl ale z předfinální a finální fází. Gólů jsme mohli dát daleko více. Třeba Matyáš Kozák dal dva góly, ale další tři mohl přidat. V lize tolik šancí nebude mít. S každou musí naložit tak, jako kdyby měla být poslední," hodnotil kouč Teplic druhý přátelský zápas předligové přípravy.

"Mohli jsme dát do půle o tři branky víc, mohlo být dřív po zápase. Je to škoda, soupeř pak dá kontaktní gól a máme to mnohem těžší. Už to známe z ligy. Já se trošku ztrácel v tom, kolik to je. Hodně gólů padlo i kvůli únavě, vedru. Hlavně závěr byl divoký, to si musíme hlídat víc. Ale výhrou jsme si trošku posílili sebevědomí," nabídl svůj pohled na duel, který se hrál ve velkém vedru, v sobotu střelecky disponovaný Daniel Trubač.

"Byl to můj první hattrick za Teplice. Na brankách mají ale velkou zásluhu kluci, dvakrát jsem to dával do prázdné, jednou to byla dorážka po Řezníčkově neproměněné penaltě," usmíval se odchovanec Opočna skromně.

Teplice před startem ligy ještě sehrají poslední přípravný duel, postaví se jim pražští Bohemians. "Teď jsme měli týden, ve kterém jsme hodně trénovali. V dalším týdnu se budeme věnovat tomu, s čím máme problémy - s balony za obranu, s řešením šancí a hrou okolo vápna," předeslal Hejkal.

Ve druhém poločase poslal proti Dukle do hry Jana Hoška, kterému skončilo hostování v Opavě. "Vrátil se, u nás má smlouvu. Nemáme tak široký kádr, své místo si proto u nás najde, ale neříkám, že do základní sestavy. Ještě pracujeme na posilách, dokud tu nebudou, nemůžu být konkrétní."

FK Teplice - Dukhýřla Praha 5:4 (3:1)

Branky: 9., 16. a 78. Trubač, 43. a 75. Kozák - 4. Fabry, 68. Jaejun An, 79. Houha, 82. Palacios.

Sestava Teplic: Němeček - Nazarov (46. Hošek), Heidenreich, Mareček (80. Ljevaković) - Černý, Kučera (60. Vondrášek), Žitný, Trubač, Hyčka (60. Radosta) - Řezníček, Kozák.