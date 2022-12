„My můžeme rozhodčím dávat peněžité pokuty, ale jsou to symbolické částky. Stopku nedáváme, jelikož je nás tak málo, že hrozí, že by pak neměl kdo pískat. Nejvyšší trest je v případě, že se delegovaný rozhodčí nedostaví na utkání. To přijde o svou paušální částku. Musíme se všichni zamyslet a dělat všechno pro to, aby se hráčům lépe hrálo a rozhodčím lépe pískalo. Pár oddílů nám tady natáčí videa. Já to sestříhám a pak koukáme na chyby rozhodčích a snažíme se, aby se to neopakovalo,“ přiznal Jaroslav Oborník, aktivní krajský rozhodčí, který je předsedou komise rozhodčích pro OFS Děčín.

S jakými prohřešky se za poslední dobu setkal? Nic velkého. „Musím zaklepat, že přítomnost alkoholu jsme řešit nemuseli. Za poslední půl rok se stalo asi čtyřikrát, že se rozhodčí nedostavili na zápas. To je špatně. Samozřejmě evidujeme řadu stížností,“ pokračoval Oborník.

Zmínil se například o utkání okresního přeboru mezi Mikulášovicemi a děčínským Unionem. Tehdy sudí Kadora rozdal šest červených karet. „Mě třeba zklamal právě Union Děčín, který po sestupu z I.B třídy na podzim vévodí statistice červených karet. Ale chyba se hledá na rozhodčím. Ten si prostě nenechal nic líbit a rozdal karty,“ pokrčil rameny.

Metr sudích se podle Oborníka nezměnil. Záleží na tom, co se stane na hřišti a co je pak zaneseno do zápisů o utkáních. „Je možné, že na hřišti přijde na rozhodčího sprostá nadávka, ale v zápise je to napsané v mírnějším duchu. Já osobně karty za výroky – to si děláš srandu, co to pískáš – opravdu nedávám,“ poznamenal.

Šéf rozhodčích na Děčínsku si ale všiml zvýšené negativní nálady na fotbalových kolbištích. „Myslel jsem si, že po covidu budou hráči natěšeni a nažhavení. Místo toho jsou agresivnější a drzejší. Jdou do toho hlava, nehlava. Jasný, hraje se o tři body, ale nejde o život. Ale té nervozity a agrese je někdy opravdu hodně,“ mávl rukou.

I tady se bojuje s nedostatkem rozhodčích. Hrnou se noví adepti? „Tak trochu nám pomáhá akce FAČRu chci pískat. Ze začátku to bylo mdlé. Když to řeknu obecně, tak z padesáti zájemců se chytlo tak pět. Ale 4. prosince jsme měli s těmito adepty sraz, jsou to hodně mladí kluci. Jako mentor dorazil Karel Rouček. Proškolili jsme je a pak jsme byli na hřišti, kde jsme je všechno naučili. Celkově tady máme osm adeptů. V zimě budou přípravné zápasy, tam k sobě dostanou zkušenější kolegy a můžou si všechno vyzkoušet,“ dodal na závěr Jaroslav Oborník.