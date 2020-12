Děčínský výběr tentokráte porazil starou gardu FK Ústí nad Labem 8:2. Ve fialovém dresu Pelikánů se představila řada známých fotbalových tváří. Tou nejvýraznější byl Vladimír Šmicer, rodák z Verneřic. Setkání si užil, i když přiznal, že letošní rok je pro něj po sportovní stránce hodně chudý. „Kvůli koronaviru se přes celý rok méně sportovalo. Hodně jsem to na sobě cítil. Když jsem se rozeběhl, přišlo nepříjemné zjištění, že se rychle zadýchám. Navíc roky strašně letí, je to znát,“ přiznal vítěz fotbalové Ligy mistrů, nebo Poháru UEFA.

Dlouho se jeho jméno se setkáním Pelikánů skloňovalo. Poprvé se Šmicer v Děčíně objevil v prosinci 2019. „Jsem moc rád, že mi to časově vyšlo i letos. Nechtěl jsem zůstat u jedné účasti. Navíc jsme letos v únoru sehráli i ten hokejový zápas. Je to strašně fajn,“ usmál se trojnásobný vítěz české ligy s pražskou Slavii.

Ve vzduchu visí i hokejová odveta, ve které mají Pelikáni výběru Vladimíra Šmicra co vracet. „Hozenou rukavici máme, děčínští kluci nám mají co vracet. Rádi bychom to sehráli, ale uvidíme, co nám dovolí aktuální situace. Není problém to během dvou týdnu domluvit a vyrazit na led. Můj tým je kdykoliv připravený,“ zdůraznil.

„Je pravda, že hokej bychom si taky zahráli. Ale nikdo neví, jak se bude situace okolo koronaviru vyvíjet,“ řekl Martin Pulpit, bývalý trenér FK Pelikán Děčín a hlavní duše tradičních fotbalových srazů.

Vypadá to, že Šmicer by se mohl v dresu výběru Pelikánů objevovat pravidelně. „Je pravda, že jsem už tak tři roky předtím sliboval, že přijedu. Ale vždy mi do toho něco vlezlo. Teď si tenhle termín dávám pevně do kalendáře, aby mi v tom nic nebránilo,“ prozradil.

I pro bývalého vynikajícího fotbalistu je tenhle rok velmi smutný. „Je to tak. Je to smutný, zvláštní rok. Virus ovlivnil všechny na celém světě. A myslím si, že k horšímu. Nevěřím, že se někteří mají lépe. Spíše trpí. Možná zjistíme, jak je život důležitý. Až se vše vrátí do normálu, možná si toho budeme více vážit. Svět se nějak brání, třeba na tom mám svou vinu,“ dodal na závěr.