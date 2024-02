V neděli 4. února se od 16 hodin sejdou na zimním stadionu v Děčíně dva zajímavé týmy k exhibičnímu zápasu. Výběr bývalých hráčů FK Pelikán Děčín si to rozdá proti Sigi Teamu.

Pavel Kuka se oháněl v brankovišti. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Vše má charitativní podtext. Částka, která se celkově vybere (vstupné, příspěvky od hráčů) putuje na Vikiho, který hrával fotbal, ale skončil nešťastně na vozíčku.

Exhibiční utkání fotbalistů na ledě. To bude k vidění v neděli 4. února na zimním stadionu v Děčíně.Zdroj: facebook„Je to skvělá věc, poděkování patří Bobovi Matysovi, který to vymyslel. Samozřejmě děkuji Horstu Siegelovi, který do Děčína doveze opravdu skvělý tým. Chtěl bych pozvat všechny fanoušky, aby dorazili a podpořili dobrou věc. Diváci se můžou se všemi vyfotit, získat autogram, popovídat,“ zdůraznil Petr Voříšek, který nastoupí za výběr Pelikánu.

„Už je to vlastně počtvrté, co si takhle zahrajeme. Vždycky jsme dostali ranec, tak snad to teď bude vyrovnanější," usmál se Voříšek.

Za Sigi Team by měli nastoupit taková jména, jako Vladimír Šmicer, Ladislav Vízek, Ivan Hašek, Jiří Novotný nebo Tomáš Ujfaluši. Vstupné je 80 Kč, děti a ženy ho mají zdarma.