Hodně ožehavé fotbalové derby mezi Slavií a Spartou nenabídlo fotbal, ale válku. Hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay nakonec udělil čtyři červené karty. Disciplinární komise vynesla tresty, které vyvolaly mezi širokou veřejností nechápavé reakce.

Ladislav Krejčí dostal stopku na dva zápasy, Jan Bořil na čtyři. Miroslav Baranek dostal jeden zápas a pokutu 10 tisíc, Pavel Řehák nesmí na lavičku ve dvou případech a k tomu dostal pokutu 40 tisíc korun. Utkání nakonec skončilo zaslouženou remízou 1:1.

„Ty tresty jsou podle mě malé. Když to vezmu u nás v okrese, tak by to byla pokuta pro hráče jeden, dva tisíce. A trest? Minimálně šest zápasů,“ prozradil Deníku Milan Brynda, šéf disciplinární komise OFS Děčín.

V minulé sezoně musela děčínská disciplinárka řešit hned šest červených karet v utkání Mikulášovice – Union Děčín. Důvodem byla vzájemná potyčka hráčů obou týmů. „Tam dokonce přilétl právě někdo z lavičky. Mám pocit, že tam někdo dostal právě stop na šest zápasů. Když si vezmu, že když někdo dostane červenou za jasné podražení a dostane stop na čtyři zápasy, tak mě tresty v derby přijdou směšné,“ zakroutil hlavou.

Milan Brynda.Zdroj: se svolením SK ŠluknovBrynda si derby nenechal ujít, po jeho skončení byl hodně zklamaný. „Shodli jsme se na tom, že to stálo úplně na prd. Já jsem to tipoval na plichtu, ale nečekal jsem, že to nakonec bude taková ostuda. Na stadionu na to koukalo dvacet tisíc lidí, ještě více jich sedělo u televize. Hráli tam reprezentanti a nejlepší kluby v Čechách. Nevěřil jsem, že se tohle může stát,“ zakroutil hlavou.

Proč byl zápas pražských S oproti minulé sezoně tak vyhrocený? „Je vidět, že oba týmy jsou teď vyrovnané. Když už jsem měl tedy tipnout, kdo vyhraje, věřil jsem Spartě. Oba týmy věděly, že tenhle zápas třeba může rozhodnout i bitvu o titul. Protože jinak jsou oba celky zatím dominantní. Zdálo se mi, že hráči v sobě měli nějaké nevyřízené účty z minulosti. Když pak sledujete Krejčího, který tam byl jak smyslu zbavený. Navíc ještě v závěru to vyrovnání v dlouhém nastavení. Emocí tam bylo prostě hodně,“ všiml si šéf disciplinárky.

Jak podle Bryndy zvládl extrémně vyhrocený zápas hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay? „Házet to na rozhodčí? To asi ne. Celkově to neřídil špatně, asi si nemyslel, že to dojde do takového extrému. Možná mohl rozdat pár karet během zápasů a bylo by to jiné. Ale je to taky jenom člověk,“ dodal Brynda.