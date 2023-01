Musel jste nad nabídkou prodloužení kontraktu přemýšlet nebo to byla jasná volba?

Nepřemýšlel jsem dlouho, v posledních zápasech se mně dařilo. Cítím, že i vedení klubu vnímá, že všechno jde tak, jak má. Jsem tady rád, v klubu i mimo něj. Volba byla tedy jasná. I tím, že se prodloužení řešilo už teď v zimě bylo důkaz, že se mnou počítají dál. Beru to jako dobrý krok, který jsem probíral i se svojí agenturou SPORT INVEST a shodli jsme, že bude dobré, když tady budu pokračovat. Těším se na další sezony a třeba už za rok můžu přemýšlet o dalším kroku. Důležité je, abych zůstal zdravý a pokračovalo vše jako dosud.

V klubu jste si vybudoval pevnou pozici, opět nastupujete na oblíbené pozici ve středu zálohy. Sehrálo tohle při vašem rozhodování svoji roli?

Stoprocentně, zpočátku sezony jsem hrál pravého beka. Sice jsem to celkem v pohodě zvládal, ale cítil jsem, že to není moje pozice, něco mi scházelo. Od čtrnácti let ve Spartě jsem hrál střední zálohu. Jakmile jsem tedy v zápase proti ADO den Haag nastoupil od začátku zápasu ve středu pole, tak jsem ožil. Jsem rád, že to trenér vycítil a dal mi tam znovu šanci, všechno klape. Na hřišti se zase cítím být sám sebou.

Venlo má za sebou velmi úspěšnou sérii utkání. Jaká panuje obecně v klubu atmosféra?

Nálada je lepší, než byla sedm osm zápasů zpátky, kdy jsme měli horší výsledky. Posledních pět zápasů jsme neprohráli, mezitím jsme ještě zvládli i dva přáteláky. Daří se, nálada je skvělá, posouváme se jako tým i jako jednotlivci. Je to znát i na zájmu fanoušků, koukáme výš a výš. Teď jsme na šestém místě a jdeme za účastí v play-off, snažíme se postoupit.

Padesát vteřin proti Ajaxu krutě zabrzdilo fotbalový rozlet rumburského talentu

Dva celky z druhé ligy postupují rovnou, dalších šest hraje ještě baráž o další jedno místo mezi elitou. Vy jste momentálně šestí, tedy na pozici zaručující play-off. Mluví se v kabině o možnosti postupu nahlas?

Už jsem to zmínil, že díky úspěšné sérii jsme my hráči i fanoušci pozitivně naladěni. Všichni si uvědomují, čeho můžeme dosáhnout a přijde nám to reálné. Jsme schopní hrát o postup, takže v šatně už ta varianta padá. Je to náš cíl, ale prvotní je udržet se na místech pro play-off, abychom mohli o posun do nejvyšší soutěže hrát. Cítíme, že dokážeme porazit kohokoliv, soupeře přehráváme, takže ani druhé místo se nám nezdá až tak daleko. Naše ambice jsou vysoké. Věřím, že to tak půjde dál a dosáhneme téhle mety, kterou jsme si stanovili.

Jak jste si zvykl v samotném městě?

Jsem takový cestovatel. Změna prostředí mně nedělá problém, zvládl jsem to celkem rychle. Jediný drobný problém byl, že jsme předtím žili s přítelkyní v Amsterodamu, což je větší město než Venlo, takže zvlášť pro ní to byl trošku skok. Ještě si malinko zvykáme na zdejší holandský přízvuk, ale i to už se lepší. Žijeme v centru, máme všechno blízko, je to tady fajn.

O Nizozemsku se dá říct, že je vaším druhým domovem. Ale neměl neměl jste v hlavě před podpisem nového kontraktu třeba také návrat do Česka?

O téhle variantě přemýšlím pořád, fotbal je o dobrých rozhodnutích. Po zraněních, která jsem prodělal, tam byly chvíle, kdy jsem zapochyboval nebo si říkal, proč zůstávám v zahraničí, když bych se mohl vrátit do Česka. Ale pak se vždycky nějak nakopnu a chci pokračovat v cizině. Když už jsem se touhle cestou vydal, chci něco dokázat. Je mi stále teprve 23 let, chci objevovat a zkoušet zahraniční fotbal. Probíral jsem to i s přítelkyní a shodli jsme se, že by bylo předčasné vracet se. Až nastane správný čas, třeba se do Česká vrátíme. Rodiny nám chybí, ale zatím jsme se rozhodli pokračovat v zahraničí.

Sledujete tedy aspoň na dálku dění ve fotbalovém Česku a jak vidíte případně jarní boj o titul?

Samozřejmě to sleduju. Snažím se i koukat na zápasy, hlavně na Spartu, kterou mám pořád pod kůží. Titul přeju hlavně jí, i když jsou trošku pozadu a něco ztrácejí. Ale ve fotbale to jde někdy tak rychle, že brzy můžou bojovat o titul. Já věřím, že to ještě Sparta dotáhne a dostane se na první pozici.