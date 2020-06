„Mám z toho nesmírnou radost. Je vidět, že se moje práce vyplácí a beru to jako motivaci ke splnění mého cíle, kterým je dostat se do A-týmu. Těší mě, že AZ má nadále zájem se mnou spolupracovat,“ řekl Sedláček.

Odchovanec Sparty zamířil do Nizozemska před dvěma roky. V první sezoně se těžko prosazoval, ovšem v uplynulém ročníku nastoupil za rezervu Alkmaaru ve druhé nejvyšší soutěži do 20 z 29 možných zápasů a zaznamenal pět branek a tři asistence. Týmu pomohl ke 14. místu v tabulce. K tomu pravidelně trénuje s prvním mužstvem.

„První sezona nebyla vydařená, to všichni víme. Představoval jsem si to úplně jinak. Ale teď zpětně vidím, že mi hodně pomohla, úplně mě změnila jako člověka a začal jsem víc bojovat. Teď ve druhé sezoně už se to projevilo, dostával jsem větší prostor, dával jsem góly. A jsem rád, že jsem klub přesvědčil, že ve mně něco je a mohu mu něco dát. Podpis je další motivace jít za tím, co chci,“ uvedl Sedláček.

Alkmaar dlouhodobě patří ke špičce nizozemského fotbalu, což v této sezoně potvrzoval. V okamžiku přerušení ligy kvůli koronaviru byl na druhém místě tabulky jen o skóre za Ajaxem. Pandemie ho tak připravila o šanci bojovat o první titul od roku 2009 a také o přímý postup do Ligy mistrů.

„Pro AZ je to velké zklamání, protože první tým měl našlápnuto dostat se k titulu. Motivace v klubu byla veliká, což umocňovalo i to, že jsme Ajax dvakrát porazili. Cíle byly hodně vysoko, ale nedá se nic dělat. Je třeba to brát jako motivaci a připravit se na další sezonu. Jsme v plném tréninku. Jdeme si za tím,“ řekl Sedláček.

Sám bere současnou situaci především jako příležitost ještě více pracovat na individuálních dovednostech a být tak co nejlépe připravený na boj o místo v prvním týmu.

„Tohle období je o tom, jak to jednotlivý hráč vezme. Bez zápasů je to úplný opruz, ale zase na sobě můžeme makat, zkoušet nové věci, trénovat daleko přísněji než v sezoně. Já tento přísný režim na sobě zkouším, celé ty dva měsíce bez týmu jsem makal, piloval věci, které mi tolik nejdou. Je to pro mě další šance na to, abych byl připravený posunout se dopředu. Abych pak nemusel dohánět fyzičku, ale jít rovnou ve stoprocentní kondici do přípravy s áčkem a zabojovat o místo,“ popsal Sedláček, který trávil karanténu ve dvojici se svým spolubydlícím a spoluhráčem Thijsem Oostingem, se kterým také trénoval.

„On je jako můj brácha. Pozval mě k jeho rodičům na barák, kde jsme měli možnost být každý den na hřišti. Navíc jsme si na zahradě vybudovali posilovnu. Fakt jsme makali. Teď se cítím na hřišti fantasticky. Jak kondičně, tak i silově.“

RADIM TRUSINA