Přezimujete na jedenáctém místě tabulky. Jak jste s první části sezóny spokojený?

Jsme především rádi za to, že jsme nakonec uhráli dvacet bodů a přiblížili se ke středu tabulky.

Vy jste předvedli výborný podzimní finiš, kdy jste z posledních šesti zápasů hned pětkrát vyhráli.

Začali jsme konečně proměňovat brankové příležitosti. A i když se někdy herně nedařilo, tak kluci makali jen za druhého a chtěli vyhrát.

V derby zápasech jste měli poloviční bilanci. Vyhráli jste ve Vilémově, ale prohráli s Modrou.

Ve Vilémově jsme hráli přes hodinu v deseti. A možná i díky tomu jsme se ještě více semkli a vybojovali tři body. Měli jsme i potřebné štěstí. V 85. minutě totiž chytil Marek Smutný penaltu. S Modrou jsme měli zápas 80 minut pod kontrolou, ale pak jsme doplatili na nesoustředěnost a nedůraz. A Modrá to nakonec otočila z 1:0 na 1:2. Myslím, že by zápasu více slušela remíza.

Můžete prozradit, zda bude v zimě nějaký pohyb ve vašem hráčském kádru?

Na odchodu v současné době nikdo není. Naopak jsou v jednání dva hráči, jeden do zálohy a druhý do obrany. Navíc přislíbil účast v přípravě zkušený Zdeněk Červenka.

Kdy tedy zahájíte zimní přípravu na jarní část sezóny?

Přípravu zahájíme 15. ledna a prvních čtrnáct dní budeme nabírat především fyzickou kondici. Během přípravy odehrajeme minimálně pět přátelských utkání.

Co se vám podle vás na podzim povedlo a na co jste naopak nebyl vůbec pyšný?

Povedlo se nám to, že v zápasech s nepříznivým vývojem jsme bojovností a chutí vyhrát získávali tři body. Pyšní nemůžeme být na hodně inkasovaných branek v první polovině podzimu, kdy jsme dělali naivní chyby.

A vaše cíle do jarní části?

Do jara půjdeme s tím, že budeme chtít v každém zápase předvádět fotbal, který se bude líbit. Samozřejmě bychom rádi na konci slavili záchranu.

Jaká byla podle vás na podzim úroveň krajského přeboru?

Pro kluky jistou úroveň krajský přebor měl. Žádný zápas nebyl jednoduchý. Soutěž je vyrovnaná. I přes bodové rozdíly může každý s každým vyhrát i prohrát.

Budete v novém roce nějak vylepšovat vaše zázemí?

Už v tomto roce bylo výrazně investováno do kabin pro rozhodčí a pro mládež. Pro rok 2020 nic zásadního neplánujeme. V dlouhodobém plánu je výstavba umělé trávy.