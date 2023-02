Požár rodinného domu vypukl 7. února odpoledne, předejít a zabránit mu nešlo. Na vině byla vada na elektrické zásuvce. Pepa Just, jeho přítelkyně a malý syn vyvázli bez zranění, kočičí členové domácnosti ale takové štěstí neměli. Milovníci zvířat nesou ztrátu těžce, vždyť sami poskytovali dočasnou péči psům, kteří byli různě postižení či nemocní.

Přišli ale především o veškeré zázemí, vybavení, malý Kubíček o své milované hračky. Přátelé rodiny Josefa Justa se rozhodli pomoct sbírkou. Přispět může na webu donio.cz každý, kdo má tu možnost a vůli.

Na Jablonecku pomáhají fotbalové kluby, solidárnost je až dojímavá. Pomocnou ruku například podal Miroslav Pelta, který Justovi okamžitě zajistil náhradní bydlení a slíbil i další pomoc, pokud bude potřeba.

Nešťastný bývalý fotbalista a nyní trenér mezitím dál chodí trénovat, přestože má spoustu zařizování. Za obrovskou vlnu solidarity děkuje. „Lidi jsou hodní. Všichni mají zájem. Je to od nich strašně hezké. Celý život jsem od nikoho nic nedostal a nedovedu přijímat takové dary. Je to pro mne těžké. Jsem šťastný za každou pomoc. A kamarádům a všem moc děkuju. Teď nedělám nic jiného, než telefonuju a běhám po úřadech. Lidé kolem mne jsou strašně hodní a všichni se mi snaží pomoct. Jsem za to všem moc vděčný," vzkazuje Just všem, kteří stojí při jeho rodině.

Na Stínadla přišel Josef Just před vypuknutím jarní části sezony 1994/1995, premiéru si odbyl v domácím duelu proti Karviné-Vítkovicím (2:0). Hrál na postu záložníka. Pamětníci si vzpomenou, že nosil dres s číslem 7. V premiérovém ročníku Severočechů mezi elitou (1996/1997) nastoupil do 25 zápasů, gól nedal. Derniéru měl v posledním střetnutí sezony v Drnovicích, kde Verbíř & spol. prohráli 1:3.

Následující dvě sezony strávil Just v Jablonci, za něj odehrál rovněž 50 prvoligových duelů; jednou ochutnal i atmosféru evropského poháru. Poté ještě ve druhé lize oblékal dres Mladé Boleslavi, v nižších soutěžích pomáhal Varnsdorfu, Pěnčínu - Turnovu a Hrádku nad Nisou.

Trenérskou a funkcionářskou kariéru zasvětil především Jablonci, kde vedl mládežnické celky. V současnosti je společně s Benjaminem Vomáčkou koučem třetiligového béčka FK Jablonec.