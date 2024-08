Redakce Deníku pro vás vybrala jeden z možných šlágrů. Ten se odehraje v I.B třídě. Ve skupině A na sebe narazí dva týmy, které v prvním kole naplno bodovaly. Heřmanov doma porazil 5:2 mladý tým Neštěmic B, Úštěk uspěl v Hostovicích, kde vyhrál 2:0. Oba celky se střetnou v neděli 19. srpna od 17 hodin v Úštěku.

„Neštěmice proti nám nastoupily opravdu s hodně mladým týmem. Nám se první poločas nevydařil, hosté logicky hodně běhali a to nám dělalo problémy. Po změně stran se náš výkon zlepšil. Naopak se mi zdálo, že Neštěmice postupně odpadly. Nakonec jsme vyhrály zaslouženě,“ shrnul první zápas Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Heřmanov (zelená) vyhrál v Trmicích 5:4. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Teď na zkušený celek, který hraje domácí zápasy ve Fojtovicích, čeká daleko jiný soupeř. „Úštěk bude mít větší kvalitu. Bude záležet na tom, jak se oba týmy sejdou. Minulý rok jsme u nich prohráli, doma jsme je přejeli 5:0. Takže uvidíme, snad nějaký bod přivezeme,“ usmál se.

„Čeká nás hodně zkušený tým, který moc neběhá, ale fotbal hrát umí. Uprostřed mají záložníka Antonína Čapka, ten to má v noze. Hodně to hrají na svého rychlého útočníka Danča. Bude to úplně jiný zápas, než ten v Hostovicích,“ upozornil Rudolf Rešl, hrající předseda Úštěka.

