Fotbalisté děčínského Junioru pomalu, ale jistě vyklízejí pozice na špičce I.A třídy. Svěřenci Petra Voříška prohráli i čtvrtý jarní zápas a propadají se do středu tabulky. V Dobroměřicích prohráli 0:1 a potvrdili,

Dobroměřice složily děčínský Junior těsně 1:0. | Foto: Jaroslav Tošner

Utkání se rozhodlo v 61. minutě, kdy brankář Plaček vyrazil centr na hranici pokutového území, kde byl pohotový Lazarik, který vystřelil Dobroměřicím tři body.

„Sice jsme byli zase nekompletní, ale v kádru se objevil Jahodář z Modré. Hrálo se na dobře upraveném hřišti, kde jsme sehráli velmi dobrý první poločas,“ pravil Miroslav Tyl, vedoucí Junioru.

Po čtvrt hodině hry mohl Děčín poslat do vedení Filip Vait, který nedal penaltu. Ten samý hráč pak po skvělé individuální akci selhal. Velkou šanci měl Marek Vicany, který obešel domácího brankáře, prázdnou branku ale netrefil „Měli jsme vést 3:0,“ podotkl Tyl.

„Ve druhém poločase hra upadla do průměru, šancí moc nebylo. Domácí nakonec byli šťastnější,“ dodal vedoucí Junioru.

„Bohužel nám stále chybí čtyři hráči ze základní sestavy, musíme to doplňovat dorostenci a v určitých chvílích chybí kvalita a především zkušenosti. Kabina ale drží při sobě, partu máme s klukama skvělou, tak nezbývá, než tvrdě makat dál, stát jeden za druhým a pokusit se to zlomit v příštím zápase doma s Ervěnicemi, kterým máme z podzimu co vracet,“ zdůraznil Jan Plaček, děčínský brankář.

Dobroměřice na jaře porazily už třetí celek z děčínského okresu. „Dnes to bylo ubojované. Trochu jsme zamíchali se sestavou. Na začátku to bylo skvělý, jenže pak nás soupeř přehrával a mohli jsme prohrávat 3:0. Tam nás podržel Bouček, který nás drží už čtyři kola. O přestávce jsme si k tomu něco řekli a do hry šel Myšák. Zrychlili jsme to, dostávali se do šancí, které jsme v první půli vůbec neměli. Ubojovali jsme to. Máme důležité tři body a ty se počítají,“ pochvaloval si výhru David Holeček, kouč Dobroměřic.