Výsledkový zmar pokračuje. Fotbalisté Junioru Děčín marně hledají podzimní formu. Po zimě druhý tým I.A třídy prohrál i třetí jarní zápas, když doma podlehl Šluknovu 1:3. Junior tak klesl na šesté místo, Šluknov je o bod za nám na sedmé příčce.

Děčínský Junior (červené dresy) doma podlehl Šluknovu 1:3. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Šluknov šel do vedení po sedmi minutách, kdy pokutový kop proměnil Hlávka. Vicany sice rychle vyrovnal, ovšem hostům vrátil vedení Schneider. Domácí se snažili s výsledkem něco udělat, v závěru otevřeli hru, ovšem chyběla jim kvalita. V 85. minutě se navíc trefil opět Hlávka a bylo hotovo.

Svěřencům Petra Voříška zoufale chybí lepší produktivita, tíží je absence klíčových hráčů. „Nedaří se nám, nedáváme branky. Je vidět, že absence zraněného Šmalcla a dalších hráčů se na naší hře hodně projevuje. Musíme více zapojovat dorostence, logicky tak chybí zkušenosti. Rozhodně nic nebalíme, soutěž je stále vyrovnaná. První dokáže prohrát s posledním. Musíme se oklepat a v příštím kole se pokusit vyhrát. Závěrem bych chtěl poděkovat všem divákům, kteří dorazili. Mrzí nás, že jsme je moc nepotěšili,“ smutně pravil děčínský kouč Voříšek.

To Šluknov po úvodní jarní porážce vyhrál podruhé v řadě, na první flek ztrácí osm bodů. „Chtěli jsme v Děčíně tři body a máme je. Je vidět, že je stále začátek jarní sezony, v utkáních děláme mnoho chyby. Ovšem domácí také nepředvedli nic světoborného. Byli jsme mírně lepším týmem, odměnou nám bylo vedení 2:1, na které u domácí nedokázali odpovědět. V závěru to domácí otevřeli a chtěli vyrovnat. Místo toho jsme ale přidali třetí branku a vezeme si cenné vítězství. Hráči zaslouží pochvalu za zodpovědný přístup k utkání. Na hřišti plnili, co měli a to bylo rozhodující,“ pochvaloval si Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.