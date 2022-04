První vzruch v zápase přišel už po šestnácti vteřinách. Darmovzal vysunul Šiguta, který se zjevil sám před Richtrem. Hostující gólman ovšem jeho pokus zneškodnil. Následovala pasáž plná nepřesnosti, a to v podání obou týmů. V 18. minutě pouštěl Kocourek balon na Schöna. S jeho střelou mířící do středu branky ale Digaňa problém neměl. O pět minut později uvolnil Ščudla Rataje. Domácí útočník se zbavil protihráče a snažil se obstřelit Richtra, to se mu ale nepodařilo a Opavští z této dobré možnosti vytěžili pouze roh. Ve 37. minutě dal o sobě vědět Pikul, avšak ani z tohoto mráčku nezapršelo. O pár chvilek později poslal centr do vápna Pikul a Darmovzal mohl otevřít skóre, ani on ale neuspěl.

Vstup do druhého poločasu měli Opavští výborný. Hned po dvou minutách hry podnikli Opavští útočný výpad. Ščudla dal balon na Darmovzala, který přihrál Pikulovi a ten prostřelil Richtra – 1:0. V 53. minutě to na druhé straně zkoušel Schön, ale minul. O minutu později to chytře zkoušel Ščudla, brankář Varnsdorfu se štěstím vyrazil míč na roh. V 59. minutě už to bylo 2:0. Šigut nacentroval na Darmovzala a ten si ve vápně věděl rady, míč si zpracoval a poslal Opavu do dvougólového vedení. A mohlo to být brzy i 3:0. Raraj běžel sám na gólmana, avšak ten ho vychytal. Ovšem dvacet minut před koncem se z ničeho nic prosadili Severočeši, když se trefil střídající Radosta. Radost hostů netrvala dlouho. Krásnou individuální akcí se blýskl Helešic, který se uvolnil na šestnáctce a povedenou střelou dal na konečných 3:1.

SFC Opava – Varnsdorf 3:1 (0:0)

Branky: 47. Pikul, 59. Darmovzal, 76. Helešic – 71. Radosta. Rozhodčí: Kvítek- Novák, Lakomý. ŽK: Šigut, Janoščin, Helešic – Heppner. Diváci: 1 212.

Opava: Digaňa – Celba, Žídek, Janoščin, Celba – Rychlý, Darmovzal (81. Macháček) – Šigut (87. Janjuš), Pikul (72. Didiba), Helešic (86. Bílek) – Rataj (72. Kramář). Trenér: Roman West.

Varnsdorf: A. Richter – Heppner, Kouřil (78. Hušek), M. Richter, Zbrožek – Rudnytskyy (62. Radosta), O. Bláha, Schön (78. Ondráček), D. Žák – Kocourek, Dordić. Trenér: Pavel Drsek.