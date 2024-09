„Chtěli jsme tady vyhrát. První poločas byl docela dobrý, měli jsme herní převahu. Po změně stran nás domácí zatlačili. Přišel vlastní gól a kluci znervózněli. Nakonec jsme to ukopali,“ přiznal Nácar.

Junior vlétl do sezony třemi výhrami v řadě (v Chuderově 3:0, v Žatci 7:1 a doma proti Roudnici B 3:0). V předehrávce 5. kola ale Děčín doma podlehl mosteckému Baníku 1:4. „To nás trochu vrátilo zpátky na zem, i proto byli kluci v Pokraticích nervóznější. Náš tým je výhradně složený z hráčů ročníku 2008, proti nám často nastupují o dva roky starší soupeři. Čekali jsme těžké zápasy,“ pokračoval.

„Vstup do sezony je ale překvapením. Podepisuje se tady práce předchozích trenérů. Teď to vedeme společně s Milanem Vlčkem. On je ten tvrdý trenér a já ten hodnější. Funguje to,“ usmál se Nácar.

Další menší překážkou je fakt, že starší dorostenci musí vypomáhat mladší kategorii. „Pár kluků chodí na výpomoc do kategorie U 17. Takže se to trochu tluče. Za mužské týmy z našeho kádru nikdo nechodí, na to je ještě brzy. Určitě bych ale vyzdvihl Patrika Moce a Honzu Bauma. Ti hrají prim, na nich stojí naše hra,“ pochválil své dva svěřence.

Letos by dorostenci Junioru rádi hráli ve středu tabulky. Další sezonu to ale vypadá na daleko vyšší ambice. „Sice jsme teď nahoře, ale těžší zápasy nás teprve čekají. Takže bychom rádi hráli střed tabulky. Když to všechno půjde dobře, tak bychom se příští rok pokusili postoupit do divize. Kluci budou o rok starší a zkušenější,“ dodal Martin Nácar.

Další prověrka čeká na děčínské dorostence až v sobotu 15. září. Od 10 hodin nastoupí v Bílině.