Jak jste prožíval úplnou karanténu?

Byla to pro mne nová, doposud nepoznaná situace. Stejně, jako pro všechny ostatní. Víceméně jsem karanténu poctivě dodržoval a strávil ji převážně doma. Asi dvakrát týdně jsem jezdil do Varnsdorfu vyřídit nějaké administrativní záležitosti.

Měl jste přehled co dělali mladí fotbalisté? Měli nějaké tréninkové plány?

Díky sociálním sítím jsem přehled měl. Řada kluků dávala do našich facebookových skupin informace o své činnosti, nahrávala tam videa. Zejména s hráči mé kateogire U15 jsem byl v pravidelném kontaktu díky messengeru. Kluci měli k dispozici od trenérů tréninkové plány. Nebyly nějak striktní, ale spíše různá doporučení a návody, jak se udržovat v době týmové nečinnosti. Nejaktivnější byla hlavně kategorie mladších žáků, kde měli hráči každý týden plnit několik trenérských i hráčských výzev. A jak se s tím jednotliví hráči vypořádali, to už bylo většinou na nich, na jejich zodpovědnosti a vůli. Hezky se však ukázalo, kdo to myslí s fotbalem vážně a jde si za svým cílem a komu to sportování zase až tak nechybělo.

Co bylo nutné zařídit, aby mládež od pondělí mohla začít trénovat? Je k dispozici dostatek tréninkových ploch?

Protože byly zrušeny všechny mládežnické soutěže, nebylo až tak kam spěchat. Vyčkali jsme až dojde k takovému rozvolnění vládních opatření, které nám umožní trénovat ve formě, která bude co nejvíce přiblížena normálu. Zároveň jsme čekali, až otevře svá venkovní sportoviště společnost Regia, která vlastní i fotbalový stadion. To vše je od pondělí 11. května splněno, takže se můžeme vrátit na hřiště. Zatím bude každé mládežnické družstvo trénovat dvakrát týdně a k tomu nám budou sloužit umělka a tráva na „vojenčáku“. Až se otevřou rekonstruované travnaté plochy hlavního hřiště a hřiště za halou, budeme moci frekvenci tréninkových jednotek i zvýšit.

Co bude náplní tréninků, když soutěže skončily a nové začnou za dlouho? Budou se hrát přátelská utkání?

Jak už jsem zmínil, mistrovské soutěže byly předčasně ukončeny, takže hlavní náplní bude rozvoj radosti ze znovu započaté možnosti kolektivního sportování. Květen a červen pojmeme jako takové přechodné před přípravné období. Pokud se situace ještě více uvolní, dá se uvažovat, že bychom třeba v červnu sehráli i několik přípravných utkání. V kontaktu s okolními kluby jsme, takže rychlá domluva nebude problém.

Setkal jste se s obavami ze strany rodičů nebo hráčů ze společných tréninků? Přijdou všichni hráči?

Obavy jsem zatím nezaregistroval, spíše převládá nedočkavost a natěšení. Samozřejmě pokud někdo projeví natolik silné obavy, přemlouvat ho nebudeme, určitě to pochopíme. Zatím to ale vypadá, že účast bude hojná, uvidíme.

Jaké budou mít tréninky hygienická pravidla?

Všichni trenéři dostali pravidla, jak trénovat v době „koronaviru“. Ty nejzásadnější jsou:

- není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení.

- hráči i trenéři mají povinnost nosit roušku při příchodu na trénink a při odchodu z něj, během tréninku hráči roušku nosit nemusí.

- po celou dobu tréninku dodržují trenéři, funkcionáři a další přítomné osoby 2-metrové rozestupy od sportujících hráčů, ti distanční vzdálenost mezi sebou dodržovat nemusí.

- při pauze na pití si hráči vezmou svou láhev tak, aby při samotném napití dodržovali rozestupy mezi jednotlivými hráči

- trenéři po každém tréninku vydezinfikují tréninkové pomůcky a míče.

- hráči přijedou na trénink již převlečení v co nejkratší době před jeho zahájením a po jeho skončení neprodleně opustí areál.

- rodiče se nebudou zbytečně zdržovat v prostorách tréninkového areálu.

