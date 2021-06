Miloslav Kougl (předseda MSK Benešov nad Ploučnicí, okresní přebor): „Já jsem spokojený, fandil jsem mu. Nejenom od pana Fouska, ale od celého výkonného výboru očekávám, že se to konečně začne hýbat směrem k lepšímu a že ty staré struktury pomalu skončí. Bohužel, u nás na okrese to bude asi trvat ještě hodně dlouho.

Libor Šimeček (rozhodčí, předseda OFS Děčín): „Sice jsme dali hlas Karlu Poborskému, ale zklamaný nejsem. Respektujeme to. Myslím si, že zásadní dopady na okresy to stejně mít nebude, takže tady je vlastně jedno, jestli to je Fousek, nebo Poborský. Rádi bychom, aby se do výboru dostali lidé z Ústeckého kraje. Až čas ukáže, co to přinese.“

Petr Šimoník (předseda Arsenal Česká Lípa, divize): „Ještě Šmicer jako místopředseda a Sluka jako sekretář a bude to dobré. Jsem rád, že to vyhrál Fousek. Když to vezmu k našemu diviznímu klubu, tak to moc věcí nezmění. Poborský byl výborný hráč a pracuje s mládeži. Ale Fousek je v UEFĚ ostřílený člověk, je znalý, má jméno. Tohle přesně český fotbal směrem k Evropě potřebuje, věřím, že by právě tohle mohl Fousek pozvednout.“

Pavel Šedlbauer (předseda představenstva FK Teplice): „Je to naprosto super! Mám velikou radost! Už jsem panu Fouskovi gratuloval. Byl bych rád, kdyby ještě prošlo zvolení Rudy Řepky. Konečně by po letech měly Teplice někoho ve výkonném výboru. Věřím, že tohle přinese velké změny do fotbalu, že ho posune. Měl jsem trošku obavy, i po prvním kole jsem byl nesvůj, protože to bylo celkem fifty fifty. Bál jsem se, že nějaké silné kluby budou ovlivňovat okresní delegáty nebo něco takového. Nepotvrdilo se to. Kdyby byl pan Poborský vítězem, tak to horší nebude, než bylo dřív, ale volba pana Fouska je úplně skvělá!“

Pavel Domecký (předseda OFS Louny): „Já jsem nadmíru spokojený. Když odstoupil pan Šmicer, tak jsme si přáli, aby to vyhrál právě pan Fousek. Bylo to přání celého našeho výboru OFS Louny. Věřím, že se ve vedení FAČR celá řada věcí změní. Co jsem s panem Fouskem mluvil, tak chce vyměnit hodně lidí, především pak ty, kteří spolupracovali s panem Berbrem. Prostě zeštíhlit aparát.“

Adam Pelta (manažer týmu FK Jablonec B, hrající manažer týmu Pěnčín A): „Mým favoritem byl Karel Poborský, ale delegáti, hlavně tedy z Moravy, rozhodli ve prospěch Petra Fouska. Je potřeba se od voleb odrazit, jít společně dál a makat společně pro fotbal bez ohledu na to, koho jsme podporovali! Fotbal je jen jeden a máme ho rádi všichni stejně! A je třeba mu vrátit zašlou slávu, přivést nové děti k fotbalu a hlavně to nastartovat po covidu.“

Ladislav Čičmanec (předseda OFS Jablonec n. N.): „Je to dobrá volba. Byl to i můj tip.“

Vlastimil Chod (trenér SK Stap-Tratec Vilémov, krajský přebor): „Po volbě nového vedení jsem přesvědčený, že už neuslyšíme takovou zprávu revizní a kontrolní komise, kterou jsme slyšeli dnes. To bude nejdůležitější pro pozitivní vnímání fotbalu veřejností a sponzorů, které fotbal potřebuje získat zpět na svou stranu. Ať se mluví a píše jen o úspěších reprezentace, klubů (nyní hlavně Slavie), mládežnických akademií. To přeji novému vedení!“

Postupně doplníme další ohlasy!