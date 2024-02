„Podzim rozhodně nemůžeme hodnotit kladně. Osobně jsem čekal více bodů. Hodně mě zklamali první tři a poslední tři zápasy. Všechny jsme prohráli, navíc se nám vůbec nedařilo v koncovce. Také jsme bojovali se zraněným hráčů, na podzim to bylo už hodně těžké. Dlouhodobě se zranil Tomáš Jäger. Musíme to hodit za hlavu na jaře jít dopředu,“ má jasno Aleš Vavroušek, hrající trenér Rumburku, který má navíc na starosti skladbu kádru.

Zdroj: SK Roudnice

Zimní příprava zatím, dle slov Vavrouška, probíhá dobře. „Docházka je slušná, pravidelně trénujeme dvakrát týdně. První přátelský zápas hrajeme v sobotu 17. února proti Heřmanovu, do začátku jarní části budeme hrát ještě dva,“ prozradil.

Posílení hráčského kádru? V Rumburku se snaží, ale sehnat nové tváře je složité. Zvláště v zimní přestávce. „Kvůli práci bohužel skončil David Černý, který se stěhuje do Jablonce. To nám udělalo čáru přes rozpočet. Aktuálně jednáme se třemi hráči, záleží, jak se dohodneme s kluby, kde hrají. V zimě je to prostě složité. Osobně jsem oslovil snad dvanáct kluků, všichni chtějí sezonu dohrát ve svých klubech,“ pokrčil rameny.

Není tajemství, že Vavroušek shání trenéra, aby se mohl soustředit na vlastní výkony na hřišti. Do jarní části se pravděpodobně nikdo nový neobjeví. „Musím přiznat, že jsme sami dostali dvě nabídky od trenérů, kteří tady chtěli působit. Možná jsem náročný, ale já mám o trenérovi jinou představu. Mám na mysli prostě někoho zkušeného, kdo už si prošel trénováním v dospělém fotbale. Nechci se nikoho dotknout, ale nechci tady trenéra pro mladší žáky. Takže to na jaře povedu zase já a v létě se pokusíme někoho přivést,“ pokýval hlavou.

Sám ví, že jeho několik funkcí v klubu, mu velkou radost nedělá. „Být na hřišti a zároveň trénovat, není ideální. Mě to štve, ale teď s tím nic nenadělám. Z lavičky mi tam ale pomáhá druhý brankář Kuba Dvořák, něco řekne předseda klubu David Dvořák. Takže to nějak zvládáme. Sestavu dělám já, ale domlouváme se na ní se zkušenějšími hráči,“ poznamenal.

Na začátku roku prosákla informace, že fotbalisté Vilémova a Šluknova chtějí přejít do soutěží v Libereckém kraji. Jak se k celé situaci staví Rumburku? „Pro nás by to asi bylo taky plus, jezdili bychom prostě menší dálky. Budeme se o tom ještě bavit, zda do toho někdy půjdeme. Samozřejmě by mě mrzelo, kdybychom přišli o derby se Šluknovem. Teď je pro nás hlavní, abychom na jaře zachránili I.A třídu. Co bude dál? To se ještě uvidí,“ dodal na závěr.