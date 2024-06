Natáčení bude probíhat v Ústeckém kraji, několik dní stráví štáb v obci Bořislav na Teplicku. „Vše u nás začne v pátek 28. června, kdy si tady udělají maskérnu. Zázemí budou mít v našem sále, kde byla kdysi hospoda,“ prozradil Deníku Jaroslav Pauza, starosta Bořislavi.

Fotbalové hřiště v Bořislavě prochází úpravami. Bude se zde natáčet nový díl Vyšehradu, v čele s Juliusem Lavickým. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

V Bořislavi by se mělo natáčet šest dnů, skončit by se mělo 9. července. Filmaři se budou pohybovat i v okolních obcích.

Natáčet by se také mělo na fotbalovém hřišti v Sebuzíně, který je kousíček od Ústí nad Labem. „Je jasné, proč si nás vybrali. Vesnický klub, který má hrozné hřiště,“ zasmál se Zdeněk Kubát, který hraje za TJ Sebuzín krajskou I.B třídu.

„Budeme proti nim hrát fotbalový zápas. Chtějí čtrnáct fotbalistů, budeme se normálně jmenovat TJ Sebuzín. Do komparzu chtějí snad 60 lidí,“ uzavřel vše Kubát.

A o co by mělo v novém filmu mělo jít? Julius Lavický spadl na fotbalové dno a je členem týmu z okresního přeboru, který ponese název Smrkov. Další hlavní postavou je Lukáš Vaculík, který by měl být jakýmsi dlouholetým správcem fotbalového hřiště. Na další podrobnosti si budeme muset počkat.

Fanoušci Jakuba Štáfka tam mají šanci vidět mladého herce v akci. Otázkou je, jestli se jim podaří během natáčení ulovit společnou fotku nebo autogram.