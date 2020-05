„Po dlouhé pauze máme problém v přesnosti a plynulosti hry. Kazíme hodně lehké věci a tím se dostáváme pod tlak. Musíme ještě na některých věcech zapracovat, na mistrovský zápas s Hradcem Králové se chystáme pečlivě,“ ujistil varnsdorfský trenér David Ouleha.

„Hráči v tréninku všechno zvládají dobře, je vidět, že na sobě během karantény pracovali a plnili tréninky, které jsme jim posílali vždy na celý týden,“ řekl Libor Macháček, asistent trenéra.

Varnsdorf je ve svízelné situaci, jen pět bodů od sestupu. Přesto čestně hlasoval na grémiu LFA pro pokračování soutěže. „Děláme sport, máme se držet sportu a ne spekulovat, kdo skončí první, druhý, třetí… To bychom mohli rovnou udělat spekulantskou ligu, jenže to bychom přišli o ten adrenalin, kvůli kterému hrajeme. Nechci se zachránit spekulací, to není správné. Klidně budu běhat po hřišti s dezinfekční pumpičkou, jen ať se dohraje,“ slíbil na klubovém webu varnsdorfský ředitel klubu Vlastimil Gabriel.

Soutěže se rozběhnou bez diváků anebo jen s hrstkou. „Fotbal děláme pro fanoušky, ale pro sportovního diváka bude oživení už jen to, že se bude moct dívat v televizi. A lidí to bude sledovat asi víc než dřív,“ myslí si Gabriel. „A jestli se povolí akce do pěti set lidí, mohlo by i tohle pomoct. Ve druhé lize určitě.“

Chystá se i Hradec. „Už minulý týden, kdy bylo jasně dané, že se liga rozjede, jsme se v tréninkovém procesu připravovali na to, abychom v ostrém zápase byli správně nastavení. Bude to náročné, zápasy půjdou rychle po sobě, o tom se bavíme dlouho. Až samotná utkání ukážou kondiční a psychickou připravenost. Doufám, že budeme od prvního kola nachystaní,“ uvedl trenér čtvrtých Votroků Zdenko Frťala.

Ve Varnsdorfu nebude moct najisto počítat s dvojicí svých svěřenců, kteří v pauze utrpěli zranění, jež si vyžádají dlouhodobější rekonvalescenci. Nad dalšími hráči visí otazník. „Jasný je Michal Leibl, který podstoupil operaci přetržených vazů v kotníku, a Filip Firbacher, který je po operaci kolene. Ostatní už trénovali kompletní, ale někteří kluci ještě mají z důvodu krátkodobějších zranění kondiční resty. Je otázka týdne, kdy se dotrénují,“ dodal Frťala.