„Každý člen výkonného výboru by měl přijmout za tuto situaci osobní zodpovědnost. Je totiž naprosto nedůležité, zda jednotliví členové situaci pouze mlčky přihlíželi nebo se na ní někteří dokonce aktivně podíleli, popřípadě ji podporovali. Výsledkem by tak jako tak měla být rezignace,“ řekl jednoznačně předseda představenstva teplického klubu Pavel Šedlbauer s tím, že jei pro konání valné hromady v dřívějším termínu. Věřil, že se k jeho názoru přidajíi ostatní.

„Jsem na stejně vlně s Teplicemi, aby odstoupil celý výkonný výbor,“ připojil se předseda okresního svazu v Semilech Petr Herz. „S Berbrem byly problémy odjakživa. V roce 2013 dělal vše pro to, aby mě zlikvidoval, bylo to přes jeho pomocníky na kraji. Tehdy se za mě postavili zástupci klubů v okrese, takže jsem to ustál.“ Po změně volají v Brozanech, Mostě-Souši nebo na okresních fotbalových svazech v Mostě, Děčíně, Lounech, Teplicích a v Ústí nad Labem.

„Ke změně nějakým způsobem dojde. Je důležité mít nástupce, kteří znají, umějí a chtějí. Pak změna ano. Konání valné hromady má návaznost na konání okresních a krajských volebních valných hromad. Z nich možná vzejdou noví zástupci a ti pak budou účastni volební valné hromady FAČR. Proto by se neměla konat dříve,“ podotkl předseda OFS Děčín Libor Šimeček.

„Změna ve vedení FACR je logické vyústění celé situace. Musí se ale jednat o silné osobnosti, které jsou schopny situaci řešit a pozvednout fotbal,“ řekl Josef Zitko, předseda ústeckého okresního fotbalového svazu.

„Změna vedení bude asi nutná,“ přidal například Jan Skýpala, sportovní ředitel FK Baník Souš-Most.

Ale jsou i opačné názory. „Pro změny teď nejsem, a jestli se má rozhodnout dříve? To nevím. Záleží na tom, v jakém stavu bude fotbal, sport, společnost. Říct dneska, že by to mělo být dřív a pak by se ani nehrál fotbal… Podle mě by se mělo řešit úplně něco jiného,“ uvedl například Vlastimil Gabriel, sportovní ředitel druholigového FK Varnsdorf.

I v prvoligovém Jablonci nad Nisou stojí za Martinem Malíkem. „Současný předseda má nadále naši podporu,“ oznámil tiskový mluvčí prvoligového klubu Martin Bergman.

Dřívější termín v regionu všeobecně podporu nemá. „Výkonný výbor včetně předsedy je volen valnou hromadou. Pokud kterýkoliv člen sám neodstoupí během funkčního období, tak je povinen zodpovědně plnit svůj mandát do další volební valné hromady,“ řekl Libor Kleibl, ředitel libereckého Slovanu.

„Nedokážu si představit, že by se tak rychle připravil celý proces, který musí začít od okresů, přes kraje až po řádnou volební valnou hromadu. Já věřím, že volby proběhnou standardním procesem, tedy od okresních celků,“ uvedl zkušený fotbalový funkcionář, mimo jiné sportovní ředitel druholigového Ústí Petr Heidenreich.

„Změna? Za nás jasně ano! Valná hromada by se asi neměla konat dříve. Je potřeba začít od okresů a poté v krajích. Až tady nastanou změny, pak věříme, že proběhne řádná volební valná hromada a bude zvoleno nové vedení ku prospěchu fotbalu v republice,“ řekl prezident FK Rumburk David Dvořák.