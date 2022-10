Celková tabulka kanonýrů Ústeckého kraje napříč soutěžemi:

20 - Tomáš Juraš (Mšené Lázně - III. třída Litoměřice)

19 - Arpád Gebur (Lukavec- okresní přebor Litoměřice), František Sidor (Polerady – III. třída Teplice a Most)

17 - Dominik Dvořák (Žitenice - okresní přebor Litoměřice)

16 - Jakub Ortbauer (Bohušovice - I. B třída), Eduard Bránický (Dobroměřice B - okresní přebor Louny)

15 - Václav Spurný (Rašovice - okresní přebor Chomutov), David Bláža (Vědomice - III. třída Litoměřice)

13 - Patrik Zomer (Chlumčany - I. B třída), Jakub Jícha (Krásná Lípa - okresní přebor Děčín), Mario Gumbrešt (Roma - okresní soutěž Děčín),Miloslav Kousal (Modlany – III. třída Teplice a Most)

12 - Antonín Marčaník (Pokratice – I. A třída), Tomáš Hora (Radovesice – III. třída Litoměřice), David Jirásek (Židovice - IV. třída Litoměřice)

11- David Černý (Ústí nad Labem - ČFL), Matěj Suchý (Brná - krajský přebor), Denis Egrt (Srbice - krajský přebor), Jan Malec (Chlumec – I. B třída), Tomáš Beneš (Cítoliby - okresní přebor Louny), Stanislav Uhlíř (Strupčice B - okresní přebor Chomutov), Ondřej Kopaničák (Horní Jiřetín B - okresní přebor Teplice a Most), Petr Horvát (Dolní Habartice - okresní soutěž Děčín), Daniel Schön (Bečov - III. třída Teplice a Most), Miroslav Horák (Kostomlaty pod Milešovkou - III. třída Teplice a Most), Jan Bartoš (Brná B – III. třída Ústí nad Labem), Jakub Hudec (Podlusky – III. třída Litoměřice), Roman Sirový (Mšené Lázně B – IV. třída Litoměřice)

10 - David Mrázek (Roudnice – I. A třída), Vojtěch Nesper (Meziboří - I. B třída), Marek Faust (Křešice - I. B třída), Zbyněk Dvořák (Rašovice okresní přebor Chomutov), Jan Vojič (Rašovice - okresní přebor Chomutov), Martin Kálal (Hrob - okresní přebor Teplice a Most), Tomáš Štěpánek (Jiříkov - okresní přebor Děčín), Radek Pácha (Vilémov B – okresní přebor Děčín)