Hattrick dal Benešovu, pak při výhře 6:5 nad Žižkovem skóroval čtyřikrát, jednou se trefil proti Roudnici. V soutěži je druhým nejlepším střelcem. „Nejvíce se mi líbí, když můžu rozhodovat zápasy, dělat různé kličky a být na hřišti se svými kamarády,“ řekl malý fotbalový talent Vojtěch Štěpán.

S fotbalem začal v pěti letech, první trénink mu ale zrovna nevoněl. „Pamatuji si, že jsem první trénink doslova probrečel. Teď jsem samozřejmě rád, že jsem to nezabalil,“ vzpomíná na své začátky.

Na první branku v životě už si nevzpomíná. Už je to prý dlouho. Ovšem na nejhezčí trefu v probíhající sezóně nezapomněl. „Byl to gól proti Viktorce Žižkov. Trefil jsem to nádherně do šibenice,“ usmívá se.

Jeho fotbalový vzorem je brazilský kouzelník Neymar. Nikoho tak nepřekvapí, jaké mát Vojta fotbalové sny. „Chtěl bych hrát jednou na profesionální úrovni a mým snem je Paris SG. A mé aktuální cíle? Dát v každém zápase hattrick,“ dodal.

OČIMA TRENÉRA

„Vojta fotbalem žije, mimo tréninky na sobě stále pracuje. Má výbornou techniku, často vyhledává souboje 1 na 1, má dobré zakončení.“

Jaroslav Jordák, trenér FK Varnsdorf U 12