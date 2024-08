Zajímavé utkání se bude hrát v neděli 25. srpna ve Fojtovicích. Od 17 hodin tam totiž začne jediné děčínské okresní derby I.B třídy mezi domácím Heřmanovem a hosty z Malšovic. „Vnímáme to jako derby a chceme ho vyhrát. Speciálně se na to nepřipravujeme. Známe se mezi sebou, myslím si, že Malšovice mají silný útok, na to si musíme dát pozor. Klíčem je Dan Příhonský, toho si hlavně musíme pohlídat,“ má jasno Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

O síle soupeře moc dobře ví i malšovický kouč Josef Florián starší. „Je to hodně zkušené mužstvo, které vlastně moc neběhá, ale umí hrát dobře fotbal. Velkou sílu má v útoku, kde mají rychlého Danča a nově i Čisára s Mikulou. Nemáme proti Heřmanovu moc dobrou bilanci,“ usmál se.

V krajském přeboru bude bojovat o první body Junior Děčín, který doma hostí Litoměřicko. Začíná také okresní přebor.

CHANCE LIGA

Teplice – Karviná (sobota, 17.00)

CHANCE:NÁRODNÍ LIGA

Líšeň – Varnsdorf (sobota, 17.00)

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA A

Chomutov – Táborsko akademie (pátek, 18.00)

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B

Jablonec B – Ústí nad Labem (sobota, 10.15), Česká Lípa – Most Souš (sobota, 17.00), Brozany – Ústí nad Orlicí (neděle, 17.00)

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B

Mariánské Lázně – Štětí (sobota, 13.30), Ústí nad Labem mládež – Újezd Praha (neděle, 10.15)

KRAJSKÝ PŘEBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Modlany – Kadaň, Černovice – Jílové (oba sobota 10.30), Proboštov – Srbice (sobota 14), Bílina – Neštěmice, Ledvice – Žatec, Dobroměřice – Louny (vše sobota 15), Děčín – Litoměřicko (sobota 17), Most-Souš B – Oldřichov (neděle 15)

KRAJSKÝ PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE

Sedmihorky – Vilémov, Lomnice – FC Pěnčín, Železný Brod – Višňová, Nový Bor – Košťálov, Stráž p. R. - Chrastava, Bělá – Frýdlant, Šluknov – Velké Hamry B (sobota, 17), Skalice – Sokol Pěnčín (neděle, 10.30)

I. A TŘÍDA

Nové Sedlo – Strupčice (sobota 10.15), Krupka – Klášterec (sobota 10.30), Litvínov – Lenešice, Bohušovice – Ervěnice-Jirkov, Dušníky – Pokratice, Libouchec – Rumburk (vše sobota 17), Spořice – Horní Jiřetín (neděle 14.30), Roudnice – Lovosice (neděle 17)

I. B TŘÍDA, SKUPINA A

Lukavec – Svádov-Olšinky, Trmice – Jiříkov (oba sobota 10.30), Chuderov – Sebuzín (sobota 10.45), Žitenice – Úštěk, Mojžíř – Litoměřicko B (oba sobota 13.30), Hostovice – Úštěk (neděle 16), V. Březno – Neštěmice B, Heřmanov – Malšovice (oba neděle 17)

I. B TŘÍDA, SKUPINA B

Kryry – Blažim, Dubí – Březno (oba sobota 10.30), Chlumec – Málkov, Chlumčany – Údlice (oba sobota 13.30), SK Kadaň – Meziboří (neděle 10.30), Buškovice – Duchcov (neděle 13.30), Černčice – Osek, Louny B – Dobroměřice (oba neděle 17)

8. liga – okresní přebor Děčínsko

Krásná Lípa – Březiny, D. Poustevna – D. Habartice, V. Šenov – Verneřice, Union Děčín – Rybniště, Česká Kamenice – Mikulášovice (sobota, 17), Šluknov B – Benešov n. Pl. (neděle, 17)