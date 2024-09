Skvěle vstoupili do okresního přeboru fotbalisté Velkého Šenova. Po dvou kolech jsou jediným týme se stoprocentní bilancí, navíc při skóre 13:2. Předseda klubu, Roman Smejkal, ale překvapil.

„Vstup do sezony? Katastrofa,“ řekl na úvod. „Výsledkově samozřejmě super, myslel jsem docházku. Na oba zápasy nás prakticky bylo jedenáct. Naposledy jsem čekal, že to bude v Dolních Habarticích hodně těžké. Hraje nám do karet fakt, že nastupuje defacto ta základní jedenáctka, tedy klíčoví hráči,“ pokračoval.

V sobotu 7. září nastoupí Velký Šenov od 17 hodin doma proti Březinám, které mají zatím jediný bod. „Nebudu lhát, poprosili jsme Březiny, jestli by nám utkání neposunuli na neděli. Někteří kluci totiž musí v sobotu do práce. Ale Březiny nám to odmítly s tím, že by jich bylo málo zase v neděli,“ zakroutil hlavou.

Aktuální lídr přeboru nemá velké ambice, na postup se nehrne. „Chceme hrát nahoře, ale nikam se necpeme. Musel jsem obnovit členství ve FAČRu hráčům, kteří delší dobu nehráli. Od dalšího zápasu by ta naše sestavě měla být přeci jen kvantitativnější,“ dodal Roman Smejkal.

