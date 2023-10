„Je to moje poslední sezona za dorost, takže bych chtěl skončit s týmem v tabulce co nejvýš,“ má jasno 18letý fanoušek pražské Sparty.

Petře, Štětí jste porazili těsně 5:4. Jak jste celý zápas viděl?

Na zápas se Štětím jsem se těšil. Podle předchozích výsledků jsme věděli že je to tým na podobné herní úrovni, což se i v průběhu zápasu potvrdilo. Výhra byla opravdu vydřená, ale o to více potěšila.

Vy jste dal čtyři branky. Která z nich byla nejhezčí?

Nejhezčí gól byl asi ten z přímého kopu, celý tým ho doslova tlačil očima do branky.

Máte zatím na kontě šest gólů. Sledujete tabulku kanonýrů?

Od trenérů vím, že jsme dva z týmu v top 10, ale osobně to nesleduji. Důležitější je pro mě umístění týmu.

Po šesti kolech jste na pátém místě. Kde byste chtěl být v tabulce na konci sezony?

Určitě se chceme udržet v horní polovině tabulky. Když se nám podaří vystoupat ještě trochu výše, budeme opravdu spokojeni. Je to naše první sezóna v I A třídě a druhá od založení týmu.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

Fotbal hraji už od dětství. Stejně, jako většinu ostatních, tak i mě k fotbalu přivedli kamarádi a rodina. Zhruba od svých deseti let hraji za MSK Benešov nad Ploučnicí.

Máte v paměti nějaký zápas, na který budete dlouho vzpomínat?

Asi ten z loňského srpna proti Budyni nad Ohří. Byl to náš první zápas od založení našeho týmu, hráli jsme před domácím publikem, já si poprvé zkusil roli kapitána a podařilo se nám zvítězit vysoko 13:1.

Je vám 18 let, určitě jste už hrál za mužský tým v Benešově, je to tak?

Ano, pár zápasů jsem za ně v okresním přeboru odehrál. Vidím v tom obrovskou příležitost posouvat se dál. Největší rozdíl vidím asi v té pokoře, kterou při zápase cítím. V dorostu jsem jeden z těch starších, kapitán družstva, kdežto za chlapy hraju s fotbalisty, kteří za sebou mají mnohdy stovky zápasů.

Jistě máte nějaké cíle a plány…

Momentálně je mým cílem vystoupat s týmem co nejvýše v tabulce. Je to má poslední sezóna za dorost, tak ať na ní můžu s radostí vzpomínat. A dál? Sám nevím, hlavně se vyvarovat zranění a hrát fotbal co nejdéle.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Spartě.

Co vás vlastně na fotbale nejvíce baví?

Na fotbale mě nejvíce baví ta parta lidí, která se kolem něho motá. Baví mě to, že můžu hrát s kamarády a také ta atmosféra na hřišti, když nás fanoušci ženou kupředu.

Jaké jsou vaše další koníčky?

Většinu svého volného času trávím sportem, hodně se pohybuji na čerstvém vzduchu a nejvíce času trávím na hřišti.

Prozradíte čtenářům kde studujete?

Učím se na instalatéra a škola mě docela baví.