Třetí ročník zahájil letos projekt Zaměstnanecké ligy Deníku. Okresní kolo za sebou má také Ústí nad Labem, kde hrály i firmy z Teplicka či Děčínska. Osmičlenný turnaj nakonec opanovali hráči AGC Flatt Glass Czech a. s.

Zaměstnanecká liga Deníku - Ústecko, 2023 | Foto: Deník/Daniel Brzák

Ti nejprve ovládli vyrovnanou základní skupinu B, kde musela dva postupující do semifinále určit až minitabulka mezi třemi šestibodovými týmy. V play-off pak již byli suverénní a po výhrách 6:3 a 3:1 mohli slavit postup do krajského kola.

"Úvod turnaje se nám povedl, ale ve druhém zápase to byla přehlídka zmařených šancí, proto jsme ho prohráli," načal hodnocení šéf logistiky AGC Jiří Smutný. "Třetí duel jsme ale vyhráli 11:1, to hovoří za vše, v semifinále jsme zvládli obrátit stav 0:2 a ve finále jsme v poločase vedli 3:0, pak už to bylo o tom jen si výsledek pohlídat," pokračoval.

"Když někam jedeme, chceme vyhrát, bylo by hloupé, kdyby ne," vyjádřil se k triumfu. Spokojený byl i se samotnou organizací turnaje. "Možná mohlo být jen trochu lepší počasí, na začátku bylo ještě docela teplo, ale na konci foukal studený vítr a už bylo chladno, ale naštěstí nepršelo."

BAVILI SE VŠICHNI

Během celého turnaje panovala výborná nálada a přátelská atmosféra, důvod ke smutku nakonec neměly ani týmy, kterým postup unikl. Za vše hovoří komentář Tomáš Pöchmanna z Personny International, která skončila třetí. "Jsme velice nespokojení. Přijeli jsme si pro titul, myslíme, že rozhodčí byli hodně proti nám, podavači míčů byli pomalí, navíc nám svítilo do obličeje sluníčko. To bych nedával pořadatelům úplně za vinu, ale mohli to tu třeba zastřešit," vtipkoval s úsměvem dobře naladěný mladík, kterého spoluhráči titulovali na viceprezidenta lisovny.

Před finálovým duelem vystoupila děvčata z taneční skupiny Freedom, nejen pokyny týmům, ale také informace divákům o průběžných stavech z obou hřišť poskytoval profesionální moderáto, jenž bavil i vtipnými glosami. O účastníky i fanoušky se staraly půvabné hostesky. Jakmile se ochladilo, Zdeněk Kubát, správce areálu, v němž se hrálo, ochotně zatopil v klubovně v kamnech. Hlad účastníků tišil sebuzínský grillmaster, jenž během odpoledne připravil téměř stovku klobás. "Jsou výborné, trmické. Oni vlastně fungují hlavně kvůli Zdendovi," vyprávěl se smíchem v nadsázce. "Každý druhý týden bere na fotbal kolem 80 kusů, dneska to bylo podobné, objednávají si přes něj i kluci z týmu."

Celý turnaj proběhl v duchu fair play, rozhodčí tak ani neměli příliš práce s řízením utkání. "My jsme přijeli hlavně s cílem se nezranit. Po minulých letech jsme si chtěli hlavně zahrát, výsledkové ambice vlastně žádné nebyly. Už postup ze skupiny byl nad plán, druhé místo je pro nás třešnička na dortu, jsme nadmíru spokojení," řekl Jan Holub, personální manažer Aperam Stainless Services a. s., který vybojoval stříbrné medaile.

ZAMĚSTNANECKÁ LIGA DENÍKU, OKRESNÍ KOLO ÚSTECKO, 3. ROČNÍK:

Skupina A:

Chart Ferox - Evromat 9:1

Aperam - O-I Czech republic 3:2

Chart Ferox - O-I Czech republic 7:1

Evromat - Aperam 0:5

Evromat - O-I Czech republic 2:4

Chart Ferox - Aperam 0:5



Skupina B:

Personna International - AGC Flat Glass 1:8

DS Smith - SSI Technologies 2:1

Personna International - SSI Technologies 7:1

AGC Flat Glass - DS Smith 3:4

AGC Flat Glass - SSI Technologies 11:1

Personna International - DS Smith 8:0



Semifinále:

Aperam - Personna International 3:2

AGC Flat Glass - Chart Ferox 6:3



O 3. místo:

Personna International - Chart Ferox 6:1



Finále:

AGC Flat Glass - Aperam 3:1



Konečné pořadí:

1. AGC Flat Glass, 2. Aperam, 3. Personna International, 4. Chart Ferox, 5. - 8. DS Smith, SSI Technologies, Evromat, O-I Czech republic