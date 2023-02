Děčínský trenér Marek Vicany byl z práce svých svěřenců velmi spokojený. Zároveň neskrýval překvapení z pěkného úspěchu svého týmu. „Když jsem viděl ty týmy, které tu startovaly, tak jsem celkové vítězství úplně nečekal. Říkali jsme si, že bychom mohli být do třetího místa. Ale tento ročník je kvalitní, svou dobrou úroveň v Teplicích potvrdil."

Vicany do lázeňského města přivezl naděje, které jsou velmi šikovné. Individuality vyzdvihovat nechtěl. „Skvěle hrál celý tým. Těšil se na zápasy, odmakal to."

Největším soupeřem Junioru byly německé celky. „A také Litvínov, náš klasický soupeř."

Odešla další fotbalová legenda Slavie. Rodákovi z Liberce bylo teprve 53 let

V čem je největší rozdíl mezi německým a českým fotbalem v kategorii mladších přípravek? „Je to jako u vyšších kategoriích a chlapů - zarputilost a agresivita. Je tam chuť do fotbalu, nadšení. To nám dělá problém," přiznal děčínský trenér.

Jeho týmu se na podzim dařilo. „Vyhrávali jsme. Spíš bylo problémem, když se ojediněle prohávalo, že to kluci neustáli. Máme co dělat s jejich mentalitou. Musí se naučit i prohrávat."