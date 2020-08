V Modlanech byl výkop úvodního duelu nového ročníku krajského přeboru v půl sedmé. Na začátku druhého poločasu se pomalu začínalo stmívat. A stejně jako slunce postupem času hasl i výkon Baníku; jako by jeho hráči byli na solární baterky. Ke konci zápasu už v šeru těžko hledali cestu k brance Modré Milana Matějky.

„Ve druhém poločasu Modlany neměly žádnou velkou šanci. Jen nějaké rohy, přímáky. Nám pomohly rychlé dva góly, pak jsme hráli z bloku, organizovaně a chytře,“ vykládal po konci utkání šťastný gólman vítězů. Vysoký blonďák své spoluhráče vytrvale nabádal ke střežení hrajícího kouče domácích Michala Doležala, který se do hry „instaloval“ 20 minut před koncem. „Všichni víme, že když se Doly trefí do balon, tak letí, kam má. Povedlo se nám ho uhlídat, to bylo důležité.“

Baník byl z vývoje střetnutí frustrovaný. Nejprve brzy prohrával, poté ale dvěma góly Kupky skóre otočil. Druhou branku dal oblíbenec domácích fanoušků dvě minuty před přestávkou. Podobný kousek, kterému se říká „gól do šatny“, obvykle povzbudí, u Modlan tomu ale bylo naopak - osm minut po obrátce už prohrával 2:3! „Ty góly byly klíčové. A pak jsme po chybě dostali jeden gól. Už tam pak od nás nebyla žádná týmová hra, každý hrál jen na sebe. Nakopávali jsme to, nedařilo se,“ klopil hlavu Blažek.



Modrá se před výkopem obávala, že na hřišti nebude stačit, nakonec ale brala nečekané tři body. „My nemáme vůbec natrénováno, nescházeli jsme se. Domácí naopak potrénovali dobře, co jsem tak slyšel. O přestávce jsme ani nešli do kabin, abychom ušetřili síly. Dobře jsme se k tomu postavili, vyšlo nám nakopávání na naše rychlé útočníky. Těm tam spadlo všechno. A dobře jsme bránili,“ pojmenoval Matějka základy úspěchu. Nutno dodat, že svému týmu výrazně pomohl v prvním poločase několika skvělými zákroky. "Kolik nohou má ten pavouk v brance," ptali se diváci za zábradlím.



„Jedna, dva, tři, čtyři, pět!“ počítali ve čtvrt na devět hráči klubu z Děčínska v kabině trefy do černého. Šatnu Baníku naopak sžíral smutek. „Za týden hrajeme zase doma, máme Brnou. To už musí být jiný zápas. Tenhle nás mrzí, protože si myslíme, že na Modrou určitě máme,“ hlesl Blažek.

Baník Modlany - Jiskra Modrá 2:5 (2:1)

Branky: 27. a 43. Kupka - 6. a 53. Macko, 49. Vaněk, 69. Fejfar, 79. Kolárik.

Rozhodčí: Flade - Provazník, Stupka.

ŽK: 2:2.

Diváci: 100.

Modlany: Trhlík - Verbíř, Dolejška (37. Ludík), Franc, Rollinger (61. T. Vavrinec) - Blažek, Batryn (46. J. Vavrinec), Stožický, Kupka - Šípek, Šedina (70. Doležal).