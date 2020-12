Bývalý výběr fotbalového klubu FK Pelikán Děčín si v rámci 23. společného setkání pozval k přátelskému utkání starou gardu FK Ústí nad Labem. Byla z toho nakonec výhra 8:2

Pelikáni (fialové dresy) porazili gardu Ústí nad Labem 8:2. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

V děčínském dresu se proháněl například Vladimír Šmicer, Milan Fukal, Petr Voříšek, Martin Pulpit nebo Tomáš Čížek. Nechyběly ani další legendy děčínské kopané. Utkání se hrálo na umělé trávě Městského stadionu v Děčíně. Kvůli vládním nařízením bez diváků. „Je to paráda, jsem rád, že mi to zase vyšlo. Je to zajímavá a pěkná akce. Rádi bychom si zase střihli hokej, ale uvidíme, co nám dovolí vláda,“ řekl Vladimír Šmicer.