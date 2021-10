Autor článku čerpal z knihy 75 let Podmokelsko - děčínské kopané (F. Hanzl, J. Kalát, J. Marek, J. Bakeš)

1938: I v těchto tíživých podmínkách se hrála v Podmoklech – Děčín kopaná. Když byla vyhlášena tabulka I.B třídy, nikdo netušil, že to je již poslední. SK Podmokly – Děčín: 8. místo (7-5-9, 54:43, 19 bodů). Současně byla rozlosovaná nová I.B třída, která už ale nebyla dohrána.

1937: Klub dostal od nařízených politických úřadů povolení k uspořádání tzv. Edenu. Dnes bychom řekli zábavnímu parku s kolotoči. Z výsledků se zachovaly jen tři – Cítoliby 6:0, Lenešice 4:1 a Lovosice 0:4. Přesto SK Podmokly – Děčín vyhrává svůj okrsek II. Třídy a postupuje do I.B třídy. Z podzimních výsledků I.B třídy: Postoloprty 2:2, Ervěnice 2:2, Záluží 6:1, Komořany 9:3, Hrdlovka 1:1, Řetenice 4:0, Ledvice 1:0, Libochovice 9:0. Dne 14. září zemřel na zámku v Lánech ve věku 87 let prezident T.G. Masaryk.

1935: Politika zasahuje do sportu, komplikovaná situace je také v děčínském fotbalovém klubu. 1. dubna 1935 zaplatil klub poslední splátku (50 Kč) a byla mu uvolněna činnost. Některé výsledky z 2. okrsku druhé třídy: Děčín – Třebušice 9:1, Děčín – Brozany 8:0. SK Podmokly – Děčín vyhrál kvalifikaci bez porážky se skóre 31:4.

1932: Přichází období, které je velmi chudé na dobové dokumenty. Německé noviny, které tehdy v Podmoklech vycházely, moc nepomohly. Hovoří se například o německém mužstvu z Chrochvic. Dále se hovoří o týmech Riege Altstadt, Staré město a Rozbělesy. S.K. Podmokly Děčín byl zařazen do Severozápadočeské župy fotbalové. Stav I.A třídy k 29. dubnu – 4 výhry, 2 remízy, 2 prohry – 22:27. O jménech hráčů S.K. Podmokly – Děčín se tak dočteme jen z udělených trestů.

1931: Rok byl ve znamení oslav 10. výročí české kopané v Podmoklech – Děčíně. V brance deset let „vydržel“ Miloslav Vejlupek, rychlý Bedřich Křížek byl stále oporou mužstva. Uznání zasloužili i František Kopecký, který řadu let dojížděl z Ústí nad Labem. Kapitány mužstva Křížka a Racenbergera vystřídal Otto Helebrant.

1930: Kapitánce odboru ženské házené se podařilo stabilizovat družstvo získat nové hráčky a pravidelně hrát. Mužstvo bylo zařazeno do velmi silné I.A třídy – nejvyšší fotbalové soutěže župy. Tým udržel příslušnost v I.A třídě až do roku 1933. Tehdy dobrovolně, kvůli ekonomickým důvodům, sestoupilo.

1928: S.K. Podmokly – Děčín uspořádal dvoudenní sportovní slavnosti. S.K. remizoval v přátelském utkání s S.K. Most 3:3. To byl úspěch. Rozhodlo se o postavení klubového domu.

1926: Výbor S.K. Podmokly Děčín získal Viktorii Žižkov ke startu v Podmoklech! Na zápas přišla rekordní návštěva. O utkání se dlouho mluvilo, výsledek se bohužel nezachoval. Klub slavil postup do I.B třídy. Klub byl stále v obtížné finanční situaci, přesto dokázal nasbírat ročně 25000 Kč pro nejchudší české školní děti.

1923: Klub má vlastní pozemek a hřiště, zabředl ale do dluhů. Nepomohla ani povodeň, která zaplavila hřiště. Finanční pomoc přišla například za prodej cihel, dohromady za 2394 Kč. Klub hrál například s Neštěmicemi, Brozany nebo Bílinou. Hráči? V brance byl M. Vejlupek, dále B. Křížek, R. Cop a další.

1922: Výbor se snaží zajistit pro činnost regulérní podmínky. Dohodla se nájemní smlouva za pronájem (500 Kč ročně) nerovného strniště v tehdejší Rozběhelské ulici. Hřiště bylo po těžké dřině připraveno na jaře. Ve znaku byl červený a bílý štít s modrou pěticípou hvězdou. Patronát klubu převzal tým AFK Union Žižkov. Bylo zakoupeny kopačky, dresy, míče i nářadí pro lehkou atletiku. V roce 1922 bylo sehráno 38 zápasů s celkovým skóre 97:68. To znamenalo výhru ve skupině a postup do II. Třídy Severozápadočeské župy fotbalové.

1921: Do Národního domu v Podmoklech přišlo 8. dubna na poradní schůzi neočekávaný počet sportovců. Rozhodli seuspořádat 19. dubna ustavující valnou hromadu budoucího S.K. Byl zvolen výbor v čele s mistrem osvětlovačem ČSD Antonínem Pekařem. Hráči trénovali v normálním oblečení. Branky byly vyznačeny kameny, nebo odloženým svršky. Bilance prvních čtyř zápasů? Skóre aktivní 16:1!

| Foto: Zdroj: 75 let Podmokelsko děčínské kopané

Několik snímku děčínské kopané do roku 1938. | Foto: Zdroj: 75 let Podmokelsko děčínské kopané

Ve čtvrtek 28. října proběhne na Městském stadionu v Děčíně oslava 100 let kopané v Děčíně. My jsme pro čtenáře připravili malý průřez historií děčínského fotbalu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.