FOTO: Děčínský fotbal chystá oslavy. Jaká je jeho historie? Díl druhý

Ve čtvrtek 28. října proběhne na Městském stadionu v Děčíně oslava 100 let kopané v Děčíně. My jsme pro čtenáře připravili malý průřez historií děčínského fotbalu.

Několik snímku děčínské kopané do roku od roku 1945 do roku 1955. | Foto: 75 let Podmokelsko děčínské kopané

1945 – Děčínská kopaná začíná novou kapitolu. Vrátili se na hřiště u železničního viaduktu u výpadové silnice na Ústí nad Labem. Předsedou výboru I. ČSK Podmokly se stal František Záruba. Přišla řada nových hráčů, trenér Šubrt měl tehdy výběr kvalitních, zkušených a ve značné míře divizních hráčů. Podmokly byly zařazeny do II. Třídy. První zápas se odehrál v rámci Poháru svobody 22. července, Podmokly prohrály s ČSK Ústí n. L. 2:5. Brzy se vytvořilo nové mužstvo SK Děčín. První utkání? SK Děčín – I. ČSK Podmokly 5:3. Podmokly byly díky práci celého výboru nakonec zařazeny do I.B třídy. Na utkání proti Chabařovicím (2:3) dorazilo do Děčína 1000 diváků. 1946 – Podmokelští se loučí z I.B třídou. V dvojměstí vznikala i další mužstva (Poštovní SK Podmokly, Železničáři Podmokly a další). Všechny týmy trpěly nedostatkem hřišť. Podzim byl ve znamení 25. výročí podmokelské kopané. Tým se sloučil s Poštovním SK. Vyvrcholení roku bylo utkání s Teplice Šanov. Do Podmokel dorazilo 4000 diváků, Podmokly překvapivě vyhrály 6:3. 1947 – To jsou novinky: 80 nových členů a nikdo nebyl vyloučen. Tréninky v sále národního domu. Slovan Benešov v Děčíně s debaklem 0:7. Hokejisté jezdí do Prahy na štvanici, trénuje je Jiří Tožička. Z zimnímu spánku se fotbalisté ČSK Podmokly ukládali na druhém místě. 1948 – Schůzování na obou březích Labe. Radějova župa nařizuje nový zápas s Chabařovicemi. Dorostenec Kočka v týmu Čech. Proč 5000 diváků v hledišti? Protože přijelo národní mužstvo v čele s Bicanem! SK Děčín si zajistil postup do I.B třídy. ČSK Podmokly porazil Neštěmice a je v tabulce druhý. Oba děčínské kluby byly zařazeny do vyšších tříd. 1949 – Nový název klubu – TJ Sokol Sociakol Podmokly. Další nominace podmokelských do výběru kraje. Pozor na nebezpečné 11. místo. Zavření hřiště, pokuta a více pořadatelů, vážení – sdělila disciplinárka. V konečné tabulce severočeské I.třídy končí Podmokly s 21 body na 11 místě. 1950 – Sportovní den s bohatým programem. Více porážek než výher. S konkurenty z okolí to mrzí dvojnásob. Přichází J. Kalát a je tu nový název Kovostroj. Poprvé v děčínském dresu Mirek Vítek. 1951 – S ligovými Košicemi výhra 9:1! Rekord asi nebude překonán: 12000 lidí vidělo boj s Dynamem Drážďany. Hokejisté v Chomutově 3:23… Plichta s Ústím, Popovič střílel proti svým. S Hrdlovkou 4:0, všechny góly kanonýr Vítek. FOTO: Děčínský fotbal chystá oslavy. Jaká je jeho historie? Díl první Přečíst článek › 1952 – Nový rok – nová jména ve vedení. Jeden z nejúspěšnějších roků pro Děčín. Pohled na čelo tabulky hřál u srdce… Přebor kraje Ústí n. L. Po 20. kolech? První Roudnice, druhý Kovostroj, třetí Somet Teplice. 1953 – Sovětská podprsenka náš vzor – zasáhlo i do sportu. Už ne Kovostroj, ale Baník. Soutěže se hrají jednokolově. To bylo unáhlených „přehmatů.“ Začíná se s krytou tribunou, dokončena je v roce 1954. Děčín se jmenuje Baník, sponzorem jsem ale děčínské Kovohutě. Děčín vyhrál sedm zápasů, pět prohrál a obsadil 4. místo. 1954 – V utkáních střídavě oblačno. Nejvíce táhnou zápasy s Ústím. Hraje se systémem jaro – podzim. V konečné tabulce je to třetí místo za severočeskými konkurenty. Okresní přebor vyhrává tým Bynova. 1955 – Jirka Grund v khaki uniformě… Krčil se před hráči nekrčil. Semily vezly góly v náklaďáku. S Hrádkem 10:0. Soutěže čekala reorganizace, hrály se oblastní přebory. V tabulce oblastní soutěže A obsadil Děčín třetí místo. 1956 – Nováčkovi přišli a stříleli góly. Když šel gólman Ciprys do útoku… Langhans – nový trenér. Pražené odjížděli s dvanáctibrankovým přídělem. Turnaj na počest 700 let města! Další reorganizace, byla zřízena opět divize. 1957 – Z funkce jednatele odešel Jarda Kalát. Událostí roku bylo sloučení Baníku a Spartaku Karna Děčín. Na hřišti Kovostroje bylo sehráno utkání XI. stokilových o celkové hmotnosti 1156 kg proti XI. rozhodčích Děčínska. Stokiloví vyhráli 2:1. 1958 – Jarda Kalát se stává opět jednatelem. Vzrušující utkání s pražskou Slávií (tehdy Dynamem). Výhra 1:0, kterou vystřelil z penalty Vítek, znamenal postup do druhé ligy! Vítek nasázel 23 branek. 1959 – Jako nováček končí Děčín po podzimní části na devátém místě, celkově bere krásné páté místo. Na utkání s Teplicemi dorazilo do hlediště 7000 lidí. Na lavičce Rudolf Krčil, Děčín hraje opět pod hlavičkou Kovostroj. Vy výboru se objevil chirurg MUDr. Jan Florian. 1960 – Udrží se Kovostroj v první lize? Ano, po horším podzimu končí sezonu 59/60 na sedmém místě. Na hřišti vedoucího celku SONP Kladno uhrál Děčín remízu, rozhodčí mu ale upřel vítěznou branku. Sudí byl po zápase napaden. Výsledek? Další domácí utkání musel sehrát Děčín mimo město…Kovostroj přezimoval, ke spokojenosti fanoušků, kteří měli obavy, na krásném třetím místě.