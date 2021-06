Novosedličtí by v nové sezoně měli hrát I. B třídu, měření sil s Dobkovicemi pro ně mělo být jakýmsi lakmusovým papírkem způsobilosti pro vyšší soutěž.

Dobkovice sehrály už třetí přípravu a potřetí vyhráli. Předtím doma porazili Velké Březno i Duchcov. „Těžko se to hodnotí, do utkání jsme šli bez čtyř hráčů základní sestavy. To hodně ovlivnilo naší hru. Nemohli jsme hrát v nátlaku a celoplošném napadání, spíše jsme vycházeli ze zajištěného bloku. Musím pochválit domácí, mají velmi dobrý tým, ve kterém jsou mladí a rychlí hráči,“ řekl Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

První poločas se ale celku trenéra Dušana Tesaříka vůbec nepovedl, prohrál ho 0:3. Po obrátce se dvakrát trefil Daniel Vorel, který si covidovou pauzu zpestřil několika tréninky s béčkem FK Teplice, hosté ale z brejku nabyli dvoubrankový náskok.

Střelecky velmi dobře disponovaný Daniel Vorel snížil na rozdíl jednoho gólu, vyrovnání se ale Novosedlice už nedočkaly. Na vině je podle nich sudí Umon, který střetnutí ukončil o deset minut dříve.

„Za stavu 3:0 jsme to trochu prostřídali, hra se nám rozpadla a soupeř snížil. Koncovka byla hodně hektická, šance byly na obou stranách. Smysl přípravy tohle utkání určitě splnilo. Teď máme o víkendu doma Heřmanov, ten další víkend to zakončíme. S kým? To ještě nevíme, máme dvě, tři nabídky. Rozhodneme se podle toho, jací hráči budou k dispozici,“ dodal Štol.

FK Novosedlice - SK Dobkovice 3:4 (0:3)

Branky: D. Vorel 3 - Vondráček 2, Pekař, Boček.



Novosedlice: Müller - M. Hendrych, Karlík, J. Vorel, M. Vobecký - J. Vobecký, M. Vorel, Mayerhofer, Vovesný - D. Hendrych, D. Vorel, Kamínek, Látal, Louda.