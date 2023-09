Shodné výhry 4:1 si na své konto připsali jako fotbalisté Malšovic, tak Heřmanova. Jediní zástupci z Děčínska v krajské I.B třídy vyhráli zaslouženě.

Fotbalisté Heřmanova, ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Malšovice vyhrály v Bezděkově nad tam hrajícím béčkem Roudnice 4:1 a zapsaly třetí vítězství v řadě. „Kluci podali soustředěný a bojovný výkon. Byli jsme lepší a houževnatější. Nerad chválím, ale tady to musím udělat. To jsme ještě zahodili dvě obrovské šance. Jinak jsem ale spokojený, výhrady budou vždy, chyby se dělají. Se vstupem do soutěže jsme spokojení,“ usmíval se Josef Florián kouč Malšovic, který se v úvodu sezony může spolehnout na góly Víta Rakušana.

Ten se proti Roudnici B trefil dvakrát, zatím má na svém kontě pět branek. „Je hodně rychlý, zatím mu to chodí. Jen je potřeba, aby se při koncovce uklidnil. Zatím mu to vychází,“ dodal Florián.

První vítězství v sezoně oslavili fotbalisté Heřmanova, kteří po dobrém výkonu porazili kvalitní Chuderov 4:1. Do střelecké listiny se za domácí tým zapsali čtyři různí kanonýři.

„Podle mě zasloužené vítězství. Soupeř měl také svoje šance, ale nedával. Sice tam byla hluchá místa, ale jinak jsme zápas kontrolovali. Po změně stran jsme to oživili střídáním. Celkově to bylo dobré, hlavně odmakané. Jen škoda, že jsme takhle nehráli před týdnem proti Trmicím,“ zakroutil hlavou hrající trenér Radek Rojko, který ale zůstal pouze na lavičce.

„Měli jsme hodně lidí, takže jsem prostě nehrál. Ale vypadá to, že příští zápas půjdu chytat, jelikož má Páťa Herák dovolenou. Tak alespoň takhle se dostanu na hřiště. Na druhou stranu jsem dvakrát nehrál a neprohráli jsme. To je na zamyšlení,“ dodal s úsměvem.