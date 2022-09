Jirko, Lovosice jste porazili 13:3, ty jsi dal šest branek. Jaký to byl zápas?

Do zápasu jsme šli s tím, že bychom měli být kvalitou výše než soupeř, ale nechtěli jsme nic podcenit. Mimo to, že jsme samozřejmě chtěli vyhrát a to nejlépe s co největším rozdílem, jsme měli i pár dalších cílů, jako kontrolovat hru co nejvíce s míčem na našich kopačkách, chtěli jsme se vyvarovat zbytečným chybám a nedostávat se do zbytečných soubojů, když jsme byli v držení míče. Něco se nám dařilo, něco ne, ale ve výsledku jsme byli spokojení. I když vzhledem k počtu vypracovaných šancí jsme mohli dát daleko více gólů a inkasovali jsme po našich chybách, ale alespoň máme do budoucna na čem pracovat.

Který z těch gólů do lovosické sítě byl pro tebe ten nejlepší?

O víkendu jsme sehráli dvě mistrovská utkání. Některé góly si nevybavuji a u některých vlastně nevím, v jakém utkání padly. Ale dobře si vybavuji gól právě z utkání s Lovosicemi z 19. minuty zápasu. Ten se mi osobně líbil nejvíce a byl jsem spokojený s řešením situace, která tomu gólů předcházela.

Jaké máte v nové sezoně ambice?

Jak jsem zmiňoval, jsme zařazení do dvou dorosteneckých soutěží a a ideálně bychom chtěli obě vyhrát. Momentálně naše ambice směřují pouze k prvnímu místu.

Kde a kdy jsi začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal v 6 nebo 7 letech a to v Rumburku. První tréninky si bohužel nevybavuji, ale vzhledem k tomu, že jsem u fotbalu zůstal celé dětství, tak se mi asi evidentně líbily a bavily mě.

Když si přebereš všechny branky, co jsi zatím za svou kariéru dal, vybereš ten nejhezčí?

Kdybych si měl vybrat nějaký ve stylu „nejhezčí,“ tak si asi žádný konkrétně nevybavím. Ale nejlepší góly pro mě asi vždy byly ty nejdůležitější pro tým, jako například rozhodující nebo srovnávací v pozdních minutách zápasu a tak podobně.

Co se ti na fotbale nejvíce líbí?

Těžká otázka, jedna z věcí určitě bude ta týmová hra. Je to prostě kolektivní sport a není to jen o jednotlivcích a opravdu záleží na každém hráči, který je na hřišti. Dále taky to, jak je fotbal nevyzpytatelný, nikdy nevíte, co se v zápase přihodí a poslední tým tabulky může o body obrat klidně ten první.

Jaké zakončení je pro tebe nejoblíbenější?

Nejoblíbenější zakončení je pro mě asi klasická připravená a umístěná střela k tyči, nejlépe samozřejmě golóvá, protože s tou se člověk v zápase potká asi nejčastěji. Jinak bych si vybral zakončení, jako jsou třeba nůžky, ale to je bohužel zakončení, které se povede opravdu minimálně. Ale když už se povede, tak určitě stojí za to.

Jistě máš určitý fotbalový vzor. Kdo to je?

Ano mám, odmalička to byl pro mě Mesut Özil, kterého jsem vždy obdivoval za jeho herní přehled. Líbilo se mi, jak dokázal u fotbalu přemýšlet, ale v poslední době je to pro mě především Gabriel Jesus pro jeho bojovnost, oddanost týmu a práci s míčem. Pak také Kylian Mbappé a to proto, že se mi líbí jeho herní styl a chtěl bych se tímto stylem hry taktéž prezentovat.

Co nejoblíbenější fotbalový klub?

V mém srdci mám z pohledu fanouška místo jen jeden klub – Arsenal. Fandím mu opravdu již několik let a upřímně si ani nepamatuji, jak jsem k tomu jako malý přišel.

Co tě kromě fotbalu nejvíce baví?

Mimo fotbal mám rád téměř jakýkoli sport nebo pohyb. Vždy mě nejvíce naplňovalo právě sportování. Jinak v době volna trávím čas s mojí rodinou a nejbližšími.

Máš před sebou ještě mnoho fotbalových let. Jaké máš plány?

Fotbalový sen mám především ten, že bych se chtěl dostat na úroveň, kde bych se mohl fotbalem živit a dělat nejlépe po většinu života to, co mě baví. Rád bych se dostal co nejvýše to bude možné a rád bych to započal právě ve zdejším A týmu, který hraje druhou ligu.

Baví tě škola? Nebo domů nosíš trojky?

No, že by mě škola bavila se úplně říct nedá. Naštěstí jsem se školou nikdy problém neměl a momentálně studuji na gymnázium. Zatím úspěšně.

Jak moc jsou pro tebe u fotbalu důležití rodiče?

Rodiče mě odmalička ve fotbale podporovali a stále podporují úplně maximálně. Jsem jim za to moc vděčný, uvědomuji si, že tomu taktéž hodně obětovali a věřím, že mě i nadále podporovat budou.