Na začátku srpna se uskutečnil v areálu FK Česká Kamenice příměstskou formou kemp mládeže českokamenického fotbalu, přesněji kategorie přípravek.

Fotbalový klub v České Kamenice pořádal pro děti příměstský fotbalový kemp. | Foto: Zdroj: FK Česká Kamenice

Každý den se ráno hlásilo trenerům a vedení kempu na 25 malých fotbalistů ve věku 5 - 10 let. V dopoledních i odpoledních hodinách se intenzivně fotbalově trénovalo. Zpestřením týdenního programu byla určitě jak návštěva českokamenického koupaliště, tak výlet do Rumburka do areálu Resortu Dymník, kde si děti i treneři vyzkoušeli něco trochu jiného - fotbalgolf. Poslední společnou akcí, i za účasti rodičů, bylo společné posezení u opékání buřtů včetně "nočního fotbálku dětí" pod reflektory.