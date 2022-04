Ondro, popište všechny čtyři góly, které jste nastřílel do chabařovické sítě?

Na prvním gólu měl lví podíl Kamil Dančo. Po jeho střele do tyče se míč ke mně odrazil a já ho uklidil do prázdné branky. Druhý padl po technické střele na zadní tyč. Při třetím jsem se řídil pravidlem – když nevíš co s míčem, tak vystřel. A ono to tam zapadlo. Poslední gól? To byla velká chyba brankáře, který neudržel míč a já už měl snadnou práci.

Na jaře zatím s Heřmanovem sbíráte jednu výhru za druhou. Čím to?

Řekl bych, že máme dobře poskládaný tým. Je tady dobrý mix v podobě starších zkušených kluků, doplněný dravým a kvalitním mládím.

V útoku nastupujete s Kamilem Dančem. Tak trochu mi připomínáte legendární duo Baroš – Koller.

Kamil je výborný kluk a super fotbalista, navíc opravdový gólový střelec, takže je radost s takovým fotbalistou hrát. A že jsme skoro jako Koller a Baroš? Ja možná výškou a Kamil rychlostí (smích).

Sledujete své gólové statistiky?Za sebe už ne. S klukama se ale bavíme o vývoji střelecké tabulky celé soutěže. Vzhledem k tomu, že Kamil nahání její čelo, mu všichni přejeme, aby to vyhrál.

Prozradíte, kde jste začínal s fotbalem?

Začínal jsem jako žáček v Boleticích nad Labem, tehdy se pral rok 1996. K fotbalu mě přivedl můj táta. Na první trénink si moc dobře pamatuji, jelikož to bylo ještě na škváře (smích).

Koukal jsem, že máte za sebou bohatou klubovou historii. Čím to, že jste prošel tolika týmy?

Je pravda, že kluby, kterými jsem prošel, bylo víc. Vždy to ale nebylo z mé vlastní iniciativy, párkrát mě k tomu donutily okolnosti. Víceméně jsem za všechny kluby rád. Co se týká tak častých změň, tak mi to nikdy nevadilo.

Jak jste se dostal do Heřmanova?

Do Heřmanova mě dostal můj kamarád a vedoucí mužstva Ludvík Krumpolec. Za to mu chci také poděkovat.

Vybral byste ze své gólové sbírky tu nejhezčí branku?Jeden konkrétní nejlepší gól nemám, ale pár opravdu hezkých a cenných gólů určitě padlo.

Co vy a fotbalová budoucnost?

Nad tím vlastně nepřemýšlím, v Heřmanově jsem opravdu spokojený.

Máte nějaké oblíbeného a neoblíbeného soupeře?

Vlastně ani nemám. Ale určitě mi sedí týmy, které prostě chtějí hrát fotbal.

Prozradíte něco z osobního života?

Pracuji v jedné německé firmě jako nástrojář. Kromě fotbalu rád posedím s rodinou a přáteli u dobrého piva a jídla.