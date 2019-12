Šmicer, Čížek, Voříšek, Pulpit. Na druhé straně Štajner, Čupr, Culek. V ochozech zhruba tři stovky diváků.

Bývalí hráči FK Pelikán Děčín v tradičním přátelském zápase podlehli staré gardě Slovanu Liberec 4:6. „Nám tak o výsledek nešlo, důležité bylo, že jsme se znovu sešli a zavzpomínalo se . Je až unikátní, že nám to každý rok vyjde a dorazí tolik lidí,“ pochvaloval si Martin Pulpit, který je bývalým trenérem tehdy třetiligového děčínského Pelikánu.

Ještě pět minut před koncem fotbalového zápasu hráli old boys Slovanu Liberec a Pelikánu Děčín nerozhodně 4:4. „Jenže pak přišel náš drtivý tlak a dali jsme dva góly,“ liboval si kouč Slovanu Miki Nevyhoštěný. Liberec tak zvítězil nad velice silným soupeřem 6:4.

„Celé mužstvo podal super disciplinovaný výkon proti našlapanému mančaftu, za který hráli například Vladimír Šmicer, Čížek, Raba, Paták, Pulpit, Voříšek nebo Hertl. Prostě náš nejlepší zápas roku,“ dodal Nevyhoštěný. Pouze na lavičce seděl bývalý brankář Ladislav Maier, který do hry nezasáhl.

Letos to byl 22. ročník, kdy se bývalí Pelikáni opět slétli dohromady. „Když nám v roce 1998 utekl ten postup opravdu těsně, hodně nás to mrzelo. A hned jsme se domluvili, že se budeme scházet. Pak jsme začali vymýšlet přátelské zápasy. Nejprve to byly týmy z Děčína, pak to byla například garda Teplice, Bohemky a teď právě Liberce. V hlavě už máme další týmy, rádi bychom do dalších let pozvali třeba gardu České Lípy, nebo Ústí nad Labem. Napadlo nás oslovit Drážďany, uvidíme,“ prozradil Pulpit.

Fialový dres oblékl i verneřický rodák, vítěz Ligy mistrů a bývalý vynikající fotbalista Vladimír Šmicer.

„Moc si to pochvaloval, líbilo se mu závěrečné posezení na Kocandě. Říkal jsem Vláďovi, že mým velkým snem by bylo, kdybychom si mohli zahrát se starou gardou Liverpoolu. Ale to asi neklapne,“ zasmál se Pulpit.

Tomu není lhostejné, kam se fotbal v Děčíně dostal. Aktuálně se tady hraje krajská I.B třída. „Samozřejmě to sledujeme a rádi bychom i díky našim zápasům ukázali, že Děčín by si zasloužil daleko vyšší soutěž. Mrzí mě, jak tady fotbal vypadá,“ zakroutil hlavou trenér, který na začátku prosince skončil na lavičce třetiligového Frýdku Místku. „Moje další plány? Rád bych naskočil do toho vyššího trenérského kolotoče. Něco mám rozjednané, tak uvidíme, jak to dopadne,“ dodal na závěr.

Sestava FK Pelikán Děčín: Raba, Žebro, Plucha, Erneker, Šmalcl, Přibyl, Hanzalius, Paták, Voříšek, Hertl, Šmicer, Čížek, Chýle, Bednář, Dornbach.

Realizační tým: Pulpit (trenér), Vídeňský (masér), Rýva (manažer), Pelikán (prezident).