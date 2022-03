Matyáši, jak padl váš gól do sítě České Lípy?

V podstatě jsem jen doklepával do prázdné branky, když mi to skvěle připravil David Šos. Takže to bylo poměrně jednoduché.

Zápas vám ale vůbec nevyšel, prohráli jste vysoko 2:8.

Máte pravdu, zápas nám opravdu nevyšel. V utkání bylo z naší strany spoustu věcí špatně. Je potřeba to hodit za hlavu a postarat se o to, aby se to již neopakovalo. Jsem z toho zápasu hodně zklamaný.

Matyáš Neumann (ve žlutém) - kapitán a nejlepší střelec dorostenců FK Varnsdorf U 19.Zdroj: archiv M. NeumannaVy jste zatím nastřílel devět branek, jste nejlepším klubovým kanonýrem. Počítáte si svoje góly?

Ano, počítám (smích). Občas se kouknu, na jakém jsem místě v celkovém pořadí. Dávám góly především ze standardních situací, tudíž bych chtěl více skórovat ze hry.

V tabulce jste na třináctém místě. Jaké cíle máte do konce sezony?

Myslím si, že jsme mohli být v tabulce mnohem výše. V první části sezony jsme měli nějaké smolné remízy i porážky. Cíl našeho týmu je rozhodně udržet tuto soutěž i do příštího roku pro nynější U17 a předvádět dobré výkony.

Pojďme k vám. Kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal, když mi byly asi tři roky. První fotbalové kroky jsem udělal v Podluží, později jsem šel do Varnsdorfu, kde už jsem zůsta.

Jaké máte osobní fotbalové cíle?

Můj hlavní a dlouhodobý cíl je dostat se do našeho druholigového týmu. Už jsem nastoupil na několik minut v přátelských zápasech. Pevně doufám, že se mi to podaří. V dorostu mě čeká poslední půlrok. Rozhodně bych chtěl ve Varnsdorfu zůstat.

Chodíte se dívat na domácí zápasy Varnsdorfu ve druhé lize?

Jasně. Chodím s přítelkyní a spoluhráči.

Máte nějaké sportovní vzor?

Neřekl bych zrovna sportovní vzor. Mými oblíbenými fotbalisty jsou Riyad Mahrez a Paul Pogba.