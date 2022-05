„Udělali to v okamžik, kdy jsem byl buďto rozhodčím s nejhorší formou, nebo největší smůlou. Možná ale šlo o kombinaci obou faktorů,“ říká dnes 32letý vedoucí sektoru v teplárenské společnosti.

Na listině pro profesionální soutěže figuroval pět a půl roku, má za sebou zvládnutá utkání před 14 tisíci diváky na Slavii, na horké půdě Baníku Ostrava i první zkušenost s Evropou v roli čtvrtého rozhodčího na Konferenční lize. Také spoustu televizních utkání.

A právě pohárový duel Vltavín – Baník Ostrava, který neplánovaně vysílala Česká televize, byl pro Radka Dubravského posledním v profesionální kariéře.

„Televize není výmluva. Chyby jsou v ní akorát víc vidět, což je ale samozřejmě neomlouvá, spíš podtrhuje,“ upozornil bývalý sudí.

Za okresní paušál ligový problém

Třetí kolo Poháru České pošty, 22. září 2021, pražské Holešovice, malý stadion a velký soupeř pro domácí FK Loko Vltavín. Přijel ostravský Baník, tudíž nakonec i televize a dle pravidel i ligoví rozhodčí. Ti podobnou situaci v nadsázce nazývají „ligovým problémem za okresní paušál“. Odměna za takové utkání činí pro hlavního symbolickou tisícovku. Pro srovnání, v 1. lize může stejný rozhodčí pískat stejné hráče za 25 tisíc korun za zápas.

Radek Dubravský si to vypil do dna. A objektivně vzato, měl taky (ne poprvé) pořádnou smůlu. „Došlo k několika nešťastným okolnostem,“ vzpomíná Dubravský.

Arbitr dostal tradičně půl hodiny před zápasem k dispozici zápis se soupiskami obou týmů. Domácí však později na svou soupisku před startem utkání dopsali hráče. Hlavního sudího na tento fakt neupozornili.

Vše přitom mohlo proběhnout bezproblémově. Baník vedl ještě deset minut před koncem 2:0 a vypadalo to na jasný postup favorita. Pak ale Vltavín nečekaně srovnal, šlo se do prodloužení a domácí chtěli střídat. A šlo právě o hráče, kterého Dubravský na svém zápise neměl.

„Všichni lidé, kteří si v ten moment otevřeli oficiální zápis o utkání, který se dostal i do televize, viděli, že ten hráč na něm byl. Já jsem se ale musel řídit podle toho, co jsem dostal půl hodiny před zápasem. Hráče jsem do utkání nepřipustil. To je možná chyba, ale jiný zápis jsem k dispozici neměl,“ vysvětluje.

V prodloužení pak Radek Dubravský s hodně ošemetnou situací ve vápně naložil tak, že odpískal penaltu ve prospěch hostů. „Podle komise rozhodčích ten pokutový kop nebyl nařízen správně,“ pokrčil rodák z Přerova rameny.

Padouch brněnského derby

Baník nakonec zvítězil 5:2, žádnou velkou mediální dohru toto utkání nemělo. Jenže právě Radek Dubravský byl o měsíc dříve ústřední postavou brněnského derby v Líšni, při kterém Jan Silný vyfasoval červenou kartu poté, co zpacifikoval diváka, který vběhl na hřiště a napadl pořadatele.

Udělení červené bylo v naprostém souladu s pravidly, avšak veřejnost řešila spíše morální hledisko. Silný byl za hrdinu, Dubravský za bezcitného padoucha. Ale také tady měl vlastně smůlu.

„Byla to červená karta podle pravidel fotbalu. Rozumím tomu, že jsem nebral ohled na morální hledisko. Ale je to situace, která se u nás stala poprvé, musel jsem ji vyřešit a já jsem měl jediný návod – pravidla fotbalu,“ stojí si za verdiktem v Brně.

„Potenciálním řešením tehdy prý byla žlutá karta, která by ale nic neřešila, protože daný hráč už žlutou měl. Takže by červenou dostal tak jako tak. Udělit žlutou kartu by mi přišlo jako alibismus,“ dodal Dubravský.

Mediální masáž po brněnském derby plus pohárový „zápas blbec“ pro nadějného rozhodčího znamenal ztrátu důvěry u nové komise a konec na listině pro profesionální soutěže.

„Nebyl jsem dostatečně připraven na to, abych byl schopen reagovat na situace, které jsem v životě nezažil a možná nikdy nikdo už nezažije. Pokud ano, tak už má ode mě mustr, jak se k tomu postavit,“ trpce se pousmál. „Jak máme Csaplárovu past, tak bude Dubravského červená,“ zavtipkoval, hned ale zvážněl.

„Myslím, že jsem na listině mohl zůstat a utkání řídit dál. Pokud ale bylo potřeba dát nějaký signál, vnímám to tak, že ho dali mně,“ říká Radek Dubravský.

Soudcovat mohl zápasy divize nebo třetí ligy na Moravě. Nechtěl. „Vzhledem k tomu, že jsem ztratil motivaci, nedával bych do zápasu maximum, proto jsem tato utkání odmítl řídit,“ vysvětluje s tím, že věnovat se chce rodině a zaměstnání.

Chuť pískat ztratil kvůli smolnému období. Skončil. A český fotbal ztratil nadějného rozhodčího, kterých má teď tak málo.