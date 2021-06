Odchovanec Ostrožské Nové Vsi, který podstatnou část kariéry prožil ve Slovácku, nečekaně zaplnil poslední volné místo v nominaci fotbalové reprezentace na soustředění v severní Itálii a následné mistrovství Evropy.

I když poctivý středopolař v národním týmu zatím neodehrál ani minutu, dostal přednost před sparťanským Pavelkou, plzeňským Kalvachem či ostravským stoperem Stronatim.

Hráč PSV Eindhoven, jenž letos hostuje v Liberci, nahradil dalšího rodáka z regionu, slávistického stopera Ondřeje Kúdelu, jemuž ve středu UEFA potvrdila desetizápasový trest. „Tajně jsem doufal, že by to mohlo vyjít, ale úplně jsem to nečekal. Jsem rád, že trenér ukázal na mě,“ přiznává jednadvacetiletý fotbalista.

Co říkáte na to, že se jako jediný český fotbalista letos zúčastníte obou evropských šampionátů?

Samozřejmě je to zajímavé. Byl jsem moc rád, že jsem mohl být už na Euru jednadvacítek a teď jsem donominovaný k áčku. Je to pěkné, tak doufám, že uděláme nějaký úspěch.

Byl jste hodně překvapený, když trenér Šilhavý ukázal na vás?

Člověk to nějak vnímá … Poprvé s áčkem jsem byl před dvěma lety. Sice jsem v kvalifikačním zápase nenastoupil, ale alespoň jsem se seznámil s týmem, realizákem. Pak nám začala kvalifikace s jednadvacítkou, která trvala dva roky. Teď v poslední době jsem sledoval dění, vnímal zprávy. Své věci řeší Ondra Kudela, Lukáš Provod se zranil. Těsně před úterní tiskovou konferencí mi volal trenér Šilhavý. Sdělil mi, že nominuje pětadvacet hráčů a že když se nevyřeší případ Ondry Kúdely, ukáže na ještě jednoho hráče. Rozhodoval se mezi třemi a já byl jedním z nich.

Jaké byly reakce okolí, nejbližších, spoluhráčů? Přišlo hodně gratulací?

Bylo toho celkem dost. (úsměv). Rodina byla nadšená, i brácha mi gratuloval. Celá liberecká kabina mi to přála. Už přede mnou byl nominovaný Kuba Pešek. Byli jsme za něj rádi. Měl výbornou sezonu, která byla korunovaná tou nominací na Euro. Pak se začalo v souvislosti se šampionátem objevovat i moje jméno, takže kluci mi to přáli.

Je symbolické, že právě vy nahrazujete Kúdelu, který taky pochází z regionu a rovněž hrával za Slovácko?

Tak jsem o tom nepřemýšlel. S Ondrou se známe jenom ze hřiště, jinak osobně ne. Vím, že hrával za Slovácko a že je to super kluk a výborný fotbalista, který měl fantastickou sezonu. Myslím, že i na Euru by byl klíčovým hráčem. Bohužel kvůli věcem, které se staly, o mistrovství přišel. Ondry je mi samozřejmě líto. Na druhé straně jsem rád, že jsem byl nominovaný místo něho.

Musel jste kvůli dodatečné nominaci hodně měnit plány na léto?

Naštěstí jsem žádnou dovolenou objednanou neměl. Bavili jsme se, že bychom to začali řešit až po sezoně, protože ještě čtvrtého června mám mít ústní zkoušky z maturity. Teďka musím ještě zavolat do školy v Březové, aby mi to přeložili. Snad v tom nebude žádný problém. (úsměv)

Už víte nějaké podrobnosti ohledně srazu národního týmu?

Vím jenom, že nás čekají velmi přísná opatření. Ty už jsem si ale vyzkoušel na Euru jednadvacítek ve Slovinsku. Pokoje budou asi po jednom. Už jsem se bavil s Adamem Hložkem. Jsme dobří kamarádi, v každodenním kontaktu jsem s Péšou (Jakub Pešek – pozn. red.)

Vy už jste to napsal na sociální sítě, ale přesto. Angažmá v Liberci vám v kariéře hodně pomohlo, že?

Je to tak. Nikdy jsem rozhodnutí jít do Liberce nelitoval. I když to bylo na poslední chvíli a zdálo se, že můj krok je unáhlený, já jsem ale od kluků z kabiny věděl, že ve Slovanu je výborná parta. Znal jsem i trenéra Hoftycha z mládežnické reprezentace. Od prvního dne si všechno sedlo a fungovalo to. Jsem rád, že jsem loni zvolil právě Liberec.

Mrzí vás, že nevyjdou poháry i letos?

Uvidíme, ještě není konec. Pořád existuje malá naděje, že by se nám to pomohlo povést. Musíme se hlavně soustředit a vyhrát náš domácí zápas s Olomoucí. Chceme se s fanoušky rozloučit vítězstvím a sezonu zakončit dobrým výsledkem. Uvidíme, jak dopadnou ostatní zápasy. Nyní těžko předjímat.

Čím to, že Slovanu na konci sezony došel dech a klopýtal s týmy, jako jsou Brno nebo Zlín?

Těch důvodů je asi víc. Díky evropským pohárům jsme v sezoně odehráli o pár zápasů víc než jiné týmy v lize. Navíc tým se pořád obměňuje. I v zimě odešlo pár hráčů. Takto to ale v Liberci funguje. A co jsem měl možnost sám poznat libereckou kabinu, nedivím se, že jsem hráči tak rádi chodí. Opravdu jsou tady ve vedení v realizačním týmu skvělí lidé. Jenom škoda, že nám na konci nějaké zápasy utekly. Mohlo to být ještě lepší.

Existuje možnost, že byste pod Ještědem zůstal i v příští sezoně?

Všechno je možné, ale nyní nemám co bych mohl sdělit. Opravdu nic konkrétního nevím. Se svým manažerem jsem se domluvil, že to do konce sezony nebudeme řešit. Necháme to až na léto. Nyní jedu na Euro, po něm bude větší klid. Ale možností je víc. Mohu jít zase někam na hostování, přestoupit. Až to bude konkrétní, fanoušci se to jistě dozví. (úsměv)